Reapareció Mauricio Novelli para vender un curso de trading financiero tras el escándalo de $LIBRA

Mauricio Novelli, uno de los protagonistas centrales del lanzamiento y el colapso del criptoactivo $LIBRA, reapareció en las redes sociales para promocionar un curso sobre compra y venta de activos financieros. Lo hizo con un video grabado en el que se presentó como ejemplo de los resultados que promete enseñar.

“Tuve suerte, ¿no?”, dijo Novelli ante la cámara desde una oficina sin logos. Y reforzó la idea de inmediato: “Un montón de suerte en las más de 200 operaciones que hice”, se ufanó. La frase sirvió como carta de presentación para captar alumnos interesados en aprender sobre “trading”, la misma actividad con la que comenzó su relación con Javier Milei.

El video, grabado con un teléfono en formato vertical, representa el primer paso de Novelli por recuperar su presencia en redes sociales y plataformas digitales tras meses de ostracismo, aun cuando figura en los registros oficiales del Banco Central (BCRA) en “situación 4”, es decir, “con alto grado de insolvencia”, afectado por el impacto judicial, financiero y reputacional del “caso $LIBRA”.

Reapareció Mauricio Novelli con la promoción de cursos de inversión tras el freno de la investigación del caso $LIBRA

Desde el estallido del escándalo, en las primeras horas del 15 de febrero de 2025, Novelli había mantenido bajo perfil, al punto que en la cuenta de Instagram de la firma NW Professional Traders solo subieron videos de su socio Jeremías Walsh y apenas se aludía a él como “Mauricio”, sin mencionar su apellido.

Novelli acotó su exposición pública desde el estallido del escándalo, cuando Milei difundió el criptoactivo $LIBRA desde su cuenta oficial de X. Ese respaldo elevó la cotización de la “memecoin” hasta rozar los cinco dólares en cuestión de horas. Pero el desplome llegó poco después: determinadas billeteras vinculadas al proyecto y a algunos de sus principales operadores vendieron sus posiciones, y retiraron alrededor de US$ 100 millones de los fondos de liquidez, mientras miles de inversores sufrían fuertes pérdidas.

Con el paso de los meses salió a la luz que el día del lanzamiento Novelli se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y el empresario Hayden Mark Davis, creador del proyecto. Había viajado días antes y regresó a la Argentina el 16 de febrero, cuando la cotización de $LIBRA ya se había desplomado en medio de un escándalo.

Un vivo de redes entre Milei y Novelli, de abril de 2021

Durante el breve ascenso y el rápido derrumbe del token intercambió numerosos mensajes y llamados con el Presidente y con su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Y a esa secuencia se sumó el ingreso a las cajas de seguridad de la hermana y madre del trader, tres días después del derrumbe. Para cuando la Justicia las allanó, ya no había dinero ni elementos de interés.

Ya con Milei en la Casa Rosada, Novelli pasó a tener acceso frecuente a la sede del Gobierno y a la Secretaría General de la Presidencia. La investigación judicial debe analizar si esa proximidad fue utilizada como un activo comercial y como una vía de acceso a funcionarios para explorar negocios vinculados al mundo de las criptomonedas y las finanzas.

“Juntar los 4000 [dólares] para Karina”

En ese sentido, el peritaje oficial sobre sus teléfonos expuso que Novelli remitió US$ 2000 por mes a Milei y, con el libertario ya en la Casa Rosada, aludió a “juntar los 4000 [dólares] para Karina”, lo que alimenta la sospecha sobre pagos sistemáticos y recurrentes vinculados a la figura del hoy jefe del Estado.

Ahora, días antes de que la Cámara Federal confirmara excluir de la investigación criminal a un grupo de damnificados que habían mantenido un rol activo como querellantes, proponiendo pruebas y dándole publicidad al expediente, Novelli reapareció en un video, con otro corte de pelo y ropa deportiva.

“Bi campeón [sic] de América de Trading” es la imagen de inicio del video posteado por NW Professional Traders, en una suerte de póster generado con inteligencia artificial que incluye el contorno de una copa similar a la de Champions League y el perfil del continente americano, en dorado.

“Tuve suerte, qué grande”, abrió Novelli el video, en formato vertical, en respuesta a una supuesta crítica que le habrían hecho por Instagram. Y a partir de ahí, le habló a la cámara de un teléfono, y se ufanó de sus logros en dos supuestos “mundiales” de trading financiero y otras “competiciones” en las que dijo haber participado, pero que no identificó por su nombre.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

“Bueno, si tenés ganas de tener ‘suerte’”, desafió, entre imágenes suyas en la Bolsa de Valores de Nueva York, de un trofeo de acrílico y de publinotas en Crónica y Ámbito Financiero, “anótate a aprender como un profesional en la carrera de trader que arranca ahora en menos de un mes”.

Semanas antes, Novelli había dado otro paso. Junto a Terrones Godoy constituyó la firma de Traxion Vehicular Elite SRL en la provincia de Corrientes. La escritura se realizó por instrumento privado ante el escribano porteño Esteban Santiago Morelli y fijó la sede en Ituzaingó, una localidad de 27.000 habitantes que limita con Paraguay.

Dos días después de publicar Traxion Vehicular Elite SRL en el Boletín Oficial, Novelli dio otro paso. Constituyó Aura Automóviles SRL, en la ciudad de Buenos Aires, con Walsh. Ambas firmas, para la “compra, venta, importación, exportación, distribución, representación, intermediación y comercialización de vehículos automotores de todo tipo”.