Rechazo de los abogados y la oposición a la idea de limitar el mandato de los jueces

“¿Por qué no se le puede poner un término a la duración de los jueces en sus funciones?”, dijo el presidente Alberto Fernández durante el cierre del Segundo Encuentro Federal de Estudiantes de Derecho y él mismo adelanto que abriría una polémica. La oposición no tardó en responder y lo entendieron como un nuevo intento del Gobierno para avanzar sobre este poder. “Las declaraciones formuladas por el Presidente son una reedición de su ataque a los jueces y juezas, disimulada bajo una supuesta nueva perspectiva: la de su duración en el cargo. Ahora se estaría sugiriendo que, en realidad, el cargo de juez o jueza podría ser sujeto a una suerte de reválida, cada diez años y que esto no estaría en contradicción con la Constitución”, dijo a LA NACION el constitucionalista Alberto Garay, titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y la de Fiscales definirán hoy una respuesta a la propuesta del Presidente.

En el encuentro trasmitido en vivo por Youtube, Fernández dijo que esta discusión no está en sus planes inmediatos pero consideró que es un debate que debe darse. “A mí no me preocupa que los jueces se sigan eligiendo como se eligen. Lo que podríamos ver son algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto que se está discutiendo en el Senado y que se está discutiendo sobre el jefe de los fiscales, sobre la Procuración. ¿El Procurador tiene un cargo vitalicio o debe durar un tiempo? Y la misma pregunta deberíamos hacerla respecto de los jueces”, propuso el Presidente.

Garay señaló que la propuesta “revela un gran desconocimiento de la historia constitucional” y recordó que fue la convención constituyente quien limitó a los 75 años la vigencia del cargo de los jueces en la reforma constitucional por lo que “el Presidente no tiene poder para “corregir” lo ya hecho por los constituyentes”.

“La idea de limitar severamente la duración de los jueces y las juezas en el cargo, va a contramano de la Constitución. Además, abreviando la duración en sus cargos no obtendremos mejores jueces y juezas. Por el contrario, reduciendo su experiencia deterioraremos la del conjunto. Y esa disminución pondrá en serio riesgo la seguridad jurídica, la previsibilidad y la independencia del Poder Judicial de la Nación que la Constitución ha querido asegurar”, advirtió el constitucionalista.

Alberto Garay

La Asociación de Magistrados, que nuclea a jueces, fiscales y funcionarios federales y nacionales, está preparando un comunicado que seguramente se conozca este lunes. Son 24 los miembros del consejo directivo de la agrupación presidida por Marcelo Gallo Tagle, que deben consensuar la respuesta, aunque algunas fuentes aclararon que “cuando se ataca la independencia del poder Judicial”, los comunicados repudiándolos han sido aprobados por unanimidad.

Desde la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), entidad que reúne a fiscales de todo el país, y que conduce el fiscal Carlos Rívolo, aclararon que esperarán la respuesta de los jueces.

Reacción de la oposición

“Todos estos elementos apuntan a terminar con la imparcialidad y la independencia de la Justicia”, señaló Patricia Bullrich, quien se mostró “muy en contra” de la propuesta del Presidente y se preguntó: “¿Qué es lo que está planteando: que va a cambiar la Constitución para cambiar el sistema judicial argentino? Porque de la única manera que podría hacer eso es cambiando la Constitución”.

La líder del Pro, en diálogo con CNN Radio, además señaló que el Presidente “debería saber” que el motivo por el que está así planteado es “la independencia y autonomía de los jueces del poder poder político, o de cualquier otro poder: económico, o el que sea”.

"¿Qué es lo que está planteando: que va a cambiar la Constitución para cambiar el sistema judicial argentino?", se preguntó Bullrich, tras los dichos de Fernández Ignacio Sánchez - LA NACION

“Porque se afecta su independencia e imparcialidad Presidente, además es inconstitucional, por eso no pueden tener jueces que no sean inamovibles. Lo sabe, pero eso es lo que busca, una Justicia adicta y militante que garantice impunidad”, expresó el diputado nacional Luis Petri en su Twitter en respuesta a la propuesta del Presidente.

En la misma línea el jefe del bloque de la CC-Ari en Diputados, Juan Manuel López aseguró que Fernández “ya no sabe que hacer para que no haya justicia” y agregó: “Ya no importa si el profesor de derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso, lo dice y lo quiere hacer.”

El diputado porteño de la CC-Ari Hernán Reyes también se sumó y señaló: “No quieren reformar la Justicia, quieren someterla. Los jueces no son representantes políticos, no tienen ese mandato. Tienen que proteger la Constitución y cuidar a los colectivos vulnerables o minoritarios frente a los poderosos, una mayoría o el Estado. Esto es lo que está en juego”.

“Otra vez, el presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández”, consideró Federico Angelini, actual diputado de Juntos por el Cambio por Santa Fe y precandidato a senador.

LA NACION