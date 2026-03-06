Reclaman al Gobierno la urgente repatriación de los argentinos varados en Medio Oriente

Ante la escalada del conflicto que se desarrolla Medio Oriente, un grupo de diputados de la oposición solicitó al Gobierno que, por medio de la Cancillería y el Ministerio de Defensa, arbitre los mecanismos para repatriar a los más de 600 argentinos que se encuentran varados en la región.

“El Estado argentino tiene la responsabilidad de proteger y asistir a sus ciudadanos en el exterior, particularmente en situaciones de crisis, conflictos armados o emergencias internacionales que comprometen su seguridad o su capacidad de desplazamiento”, argumentó la diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) en un proyecto de resolución que firmaron legisladores de su bloque y de Encuentro Federal.

El pedido opositor se da en momentos en que desde Dubai se confirmó la salida de tres vuelos con destino a Buenos Aires con pasajeros varados en la zona. Según confirmó la empresa aérea Emirates Airlines, los vuelos partirán desde Dubai el domingo 8, el lunes 9 y el martes 10.

El canciller Pablo Quirno señaló, en diálogo con LN+, que había alrededor de 600 ciudadanos varados en diferentes países afectados por el conflicto. “Hay 170 que están en Israel y 350 en Dubai. Dubai tiene 150 mil varados de todo el mundo en este momento”, detalló el canciller.

En efecto, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó que al menos 260 argentinos permanecen varados en distintas ciudades del país. Según explicó el diplomático, muchos de ellos son turistas que quedaron atrapados tras la suspensión de los vuelos comerciales.

Ante esta situación, la diputada Tolosa Paz insistió en que se nuestro país reedite cuanto antes el operativo que, con éxito, llevó a cabo el año pasado durante la “guerra de los 12 días” también en Medio Oriente.

“Existen antecedentes recientes que demuestran la capacidad del Estado argentino para llevar adelante operativos de evacuación y repatriación en contextos complejos -sostuvo-. El año pasado el gobierno argentino organizó un puente aéreo humanitario para evacuar ciudadanos argentinos desde Israel. El operativo fue coordinado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, y contó con la participación de aeronaves C-130 Hércules y un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina, que realizaron vuelos de evacuación hacia Roma”.

La diputada señaló que diversos países ya activaron mecanismos de repatriación para asistir a sus ciudadanos. “Frente a esta situación, resulta razonable que la República Argentina evalúe la implementación de mecanismos similares de asistencia y repatriación, coordinando acciones entre Cancillería, el Ministerio de Defensa y las representaciones diplomáticas en el exterior”, insistió Tolosa Paz en su proyecto, el cual cuenta con la firma de una treintena de diputados de su bancada, como así de sus colegas Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Esteban Paulón (Socialismo).