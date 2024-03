Escuchar

Las especulaciones por nuevos despidos siguen circulando en el Gobierno de Javier Milei, luego de que el mismo Presidente anunciara que las contrataciones del Estado habían sido “puestas en revisión” y vencían el próximo 31 de marzo. En este marco, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) agrupada dentro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) -sindicato principal dentro de la institución- denunció que hay 670 contratos que vencen a fin de mes y no podrán ser renovados porque aún no hay una autoridad oficial designada al frente del organismo nacional .

“El organismo y su misión están en peligro, ya que las medidas de desguace del Estado Nacional que lleva adelante el presidente Javier Milei afectarán a la integridad de su funcionamiento”, expresa el comunicado emitido por la organización. Asimismo, el nombramiento de Alejandro de la Torre como director del organismo -que fue anunciado hace varias semanas- aún no fue oficializado por el Gobierno. “Hasta hoy, no tiene la designación y no sabemos por qué. Hicieron el acto de asunción, con banda militar y todo, y no está definido”, aseguraron de ATE a LA NACION.

Según pudo saber este medio, De la Torre ya está en funciones, pero la designación oficial se demoró porque todavía está pendiente la firma de la jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse.

Desde el Ministerio de Defensa -organismo del que depende el SMN- desmintieron las acusaciones del sindicato y aseguraron que se trata de una maniobra “para asustar a los empleados”. En la misma línea, aclararon que, debido a un decreto firmado por el Presidente que establece una reducción del 15% en todos los ministerios, sí se se rescindirán 73 contratos de empleados del SMN en todo el país, de los cuales 19 forman parte de un retiro voluntario, por lo que sólo 54 implicarían una desvinculación forzada .

“Las bajas son de contratos de funciones no indispensables, que no afectan a la seguridad de la población, ni son necesarias para evitar catástrofes ambientales o accidentes aeronáuticos”, subrayaron a LA NACION fuentes de la cartera conducida por Luis Petri. De esta forma, se distanciaron de otra de las denuncias de ATE, que aseguró que las contrataciones no renovadas corresponden a trabajadores de rubros esenciales como pronosticadores y meteorólogos, haciendo hincapié en que son “puestos difíciles de recuperar” y perderlos significaría “correr el riesgo de que la maquinaria de pronóstico, de alertas y de toma de datos se vaya para atrás”.

“No se renuevan los contratos de gente que no existía, que cobraba de mas u ocupaba puestos que no le correspondían. No se va a sacar gente en puntos estratégicos”, ratificaron desde Defensa.

El SMN cuenta con una planta de casi 1200 personas, entre personal militar y no militar. Sin embargo, desde ATE insisten en que, de ese número, poco más del 50% pende de un hilo al no firmarse los nuevos contratos: “El 1° de abril no vamos a saber quiénes siguen trabajando o si hay despidos”.

Finalmente, desde el sindicato gremial señalaron que el congelamiento presupuestario que anunció el Gobierno -y que estableció mantener en 2024 los mismos valores del año pasado- implica modificaciones en el funcionamiento de todo el organismo, que, a su vez, podrían afectar al mantenimiento de instrumentos esenciales. “Con esta economía, el presupuesto de 2023 no es viable”, ratificaron.

El recorte que se aplicaría sobre la institución nacional es similar al que ya anunció el Gobierno sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). El plan de ajuste en el ente cultural -llevado adelante por la gestión de Carlos Pirovano- impulsa una suspensión de $1.791.074.337 en forma de erogaciones económicas, por medio de la no renovación de contratos del personal, la suspensión de horas extras, de desplazamientos del personal e invitados, de los servicios de telefonía, seguridad y motomensajería, los traslados en taxi y demás reintegros.

