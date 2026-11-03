Dirigentes de distintos espacios atribuyeron el ataque contra las mujeres trans a los “discursos de odio” y apuntaron contra Milei

Referentes de la política repudiaron este martes el ataque que sufrió un grupo de mujeres trans en los Bosques de Palermo y lo atribuyeron a los “discursos de odio” de la época que vincularon con el discurso del presidente Javier Milei y la militancia libertaria.

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta apuntó de forma directa contra Milei por los ataques. A través de la red social X, compartió un fragmento del discurso de Milei en Davos donde apuntó contra la comunidad LGBTIQ+.

Larreta acompañó el video con la frase “Los discursos de odio solo generan más odio”.

Los discursos de odio solo generan más odio. pic.twitter.com/2u0lNmK7Rw — Larreta (@horaciorlarreta) November 3, 2026

En aquel discurso en Davos en enero de 2025, Milei había expresado: “Queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres, solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo. Ni cuando un preso alega ser mujer y viola a cualquier mujer que se le cruza en la prisión. La ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”, dijo Milei en ese entonces.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman sostuvo que “el ataque a personas travestis y trans en los Bosques de Palermo por parte de un grupo violento, a pocos días de la Marcha del Orgullo merece todo el repudio”.

“Los discursos de odio de Milei, Jorge Macri y [la vicejefa de Gobierno, Clara] Muzzio tienen consecuencias: alientan esa violencia. Por eso, el sábado marchamos. ¡Basta de ataques de odio!“, expresó.

En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón habló sobre la agresión en la Comisión de las Mujeres de la Cámara de Diputados.

“Un grupo de jóvenes que hace algunas semanas venían hostigando por redes y armaron un ‘bingo trans’, donde marcaban qué iban a hacer en la bicicleteada. No podemos naturalizar el odio, la violencia, que los discursos de odio que permanentemente emanan desde lo más alto del poder se transformen en una habilitación de la violencia. Estos pibes de entre 16 y 20 años sintieron que podían agredir en redes y en la vida real”, reclamó.

No vamos a naturalizar el odio. pic.twitter.com/UdHAgJARX4 — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 3, 2026

Y sumó: “Más allá de expresar la solidaridad y acompañamiento y con todas las mujeres trabajadoras sexuales que padecieron cuatro femicidios en el último mes, hay que expresar nuevamente que tenemos que condenar sin fisuras los discursos de odio, que luego se transforman en actos odiantes que nos siguen costando vidas”.

El diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo: “El ataque transfóbico en los Bosques de Palermo fue gravísimo, sobre todo porque fue organizado y premeditado. Debería llamarles la atención a las autoridades de la Ciudad, que supo ser referente en el reconocimiento de derechos y libertades y que les daba la bienvenida a todas las personas LGBTIQ+ del país. No podemos acostumbrarnos a la violencia ni a los crímenes de odio en nuestras calles, ni permitir que alguien crea que puede decidir qué vidas son válidas y cuáles no”.

¿LEY Y ORDEN? QUE NADIE TENGA MIEDO DE SER QUIEN ES EN LA CIUDAD.



El ataque transfóbico en los Bosques de Palermo fue gravísimo, sobre todo porque fue organizado y premeditado. Debería llamarles la atención a las autoridades de la Ciudad, que supo ser referente en el… — maxi ferraro (@maxiferraro) November 3, 2026

Desde Unión por la Patria (UxP), la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, planteó que “la violencia simbólica habilita a la violencia física”. “Es un emergente del clima de violencia y odio alimentado desde el Gobierno nacional contra las diversidades. Todo nuestro repudio”, expresó la legisladora desde sus redes.

En tanto, la diputada Gabriela Estévez afirmó que “los discursos de odio no son inocuos, cuando se naturalizan desde lugares de poder, crecen la estigmatización, la discriminación y las violencias contra las disidencias y las minorías”.

“A las compañeras atacadas, nuestro abrazo y toda nuestra solidaridad. Exigimos que se identifique a los responsables y que haya justicia por este hecho aberrante”, demandó.

El posteo de Gabriela Estévez, de UxP

Desde el sindicalismo, la secretaria general de Ademys y legisladora porteña del FIT, Amanda Martin, señaló que el ataque fue “organizado, grabado y empujado por la violencia y el odio que este gobierno promueve hacia las diversidades sexuales y de género”.

“En CABA, Macri mete policías en las villas y operativos racistas y deja correr estos ataques de odio”, repudió.

Amanda Martin, secretaria general de Ademys y diputada porteña del FIT

Además de la política, cantantes reconocidas como Lali Espósito, Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel repudiaron el ataque en sus redes sociales.

El ataque coordinado

Los jóvenes se reunieron en los Bosques de Palermo para hacer una bicicleteada por Halloween. Las víctimas y referentes de la comunidad LGBT denunciaron que se trató de un ataque coordinado previamente a través de plataformas de mensajería como Whatsapp.

La agresión llegó durante la noche, cuando el grupo de agresores aparecieron en sus bicicletas con palos en sus manos. Los atacantes grabaron la secuencia y la compartieron en redes sociales para “presumir”. Luego, las golpearon con otros elementos contundentes como conos de tránsito, ramas y piedras.

Como consecuencia, las víctimas fueron golpeadas con diversos elementos contundentes y seis de ellas resultaron lesionadas.

Desde la Defensoría LGBT de la ciudad de Buenos Aires confirmaron a LA NACION que trabajan en una denuncia penal contra los involucrados. Hay por lo menos seis víctimas que presentaron lesiones y una de ellas perdió una de sus orejas.

El ataque ocurrió a pocos días de la marcha del Día del Orgullo, que se llevará a cabo el sábado próximo, y unos meses después del homicidio de dos mujeres trans el pasado 13 de agosto en Santa Fe y Córdoba.