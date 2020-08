La comisión de expertos le pidió a Alberto Fernández que le hiciera llegar a la Corte Suprema una invitación para reunirse con ellos y opinar

Paz Rodríguez Niell 11 de agosto de 2020

El consejo consultivo creado por Alberto Fernández para proponer reformas en la Corte Suprema se reunió hoy, por segunda vez, y resolvió invitar a la Corte para que opine sobre los temas que la comisión tiene a estudio, que incluyen el funcionamiento del alto tribunal, los criterios para la selección de sus integrantes y la fijación de plazos máximos para la resolución de los recursos que le llegan.

La invitación no la hará directamente la comisión. Los consejeros decidieron enviarle una nota al Presidente solicitándole que sea él quien, cumpliendo todas las formalidades, convoque a los ministros del tribunal para que, del modo que ellos consideren, puedan participar. Así lo relataron a LA NACION fuentes que participaron de la reunión virtual del comité.

Además de la Corte, serán invitados a opinar el Consejo de la Magistratura y los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, organismos cuyo funcionamiento también tiene a estudio el comité creado por el Presidente. La lista de los convocados incluye asimismo a decanos de universidades, a organizaciones de la sociedad civil y a colegios de abogados, entre otras asociaciones.

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, es uno de los once integrantes del comité de expertos que designó el Presidente Fuente: Archivo

Los once miembros que integran la comisión se reunieron hoy por Zoom, por segunda vez. Hasta el 18 de agosto, fecha oficial para empezar con los debates, los encuentros tendrán forma de "sesiones preparatorias". Los consejeros resolvieron que se reunirán dos veces por semana, que los encuentros serán solo por Zoom (no presenciales) y que funcionarán siempre con el formato de "plenario" (a todos los debates están convocados los once especialistas).

Luego de cada sesión, el coordinador de la comisión, el abogado Fabián Musso, redactará un acta, que será aprobada por todos los integrantes del comité.

Los integrantes

Los once expertos convocados por el Presidente son Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner; Carlos Arslanian, abogado y exjuez del juicio a las Juntas; Inés Weinberg de Roca, la presidenta del máximo tribunal porteño y candidata a procuradora de Mauricio Macri; Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro del gobierno de Héctor Cámpora; los constitucionalistas Raúl Gustavo Ferreyra y Andrés Gil Domínguez; la abogada Marisa Herrera y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) y Omar Palermo (Mendoza).