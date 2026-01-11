Kicillof tabica la discusión, pero el reparto de las vacantes en la Corte bonaerense ya activó especulaciones

Desde que comenzó su gestión, en 2019, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no concretó ningún nombramiento de jueces para la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que desde abril de 2024 tiene cuatro vacantes y funciona solo con tres miembros. El trámite, que se completa con el aval del Senado provincial a los pliegos de candidatos enviados por el gobernador, aparece en la lista de puntos pendientes y, por estos primeros días del año, el gobierno provincial no ofrece pistas que permitan asegurar que se abocará a esa tarea. Sin embargo, en la Legislatura hay quienes ya especulan con una distribución de tres candidatos identificados con cada una de las vertientes principales del PJ, y el restante alineado con la oposición.

La decisión de avanzar con el proceso para la designación de los cuatro magistrados que acompañarían a los actuales (Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria) para normalizar la Corte provincial es exclusiva del gobernador, subrayaron en su entorno. “Lo tiene que definir el gobernador”, se limitó a decir una fuente de trato permanente con Kicillof. “Depende de él”, indicó, en el mismo tono estilo sintético, un hombre de menor llegada al gobernador, pero al tanto de la dinámica judicial de la provincia.

En caso de acelerar y activar el proceso, Kicillof debería hacer pasar los nombres por el filtro del Senado. El peronismo cuenta con 24 senadores propios, con lo cual, en caso de encaminar las diferencias internas, Kicillof podría hacer avanzar los pliegos sin necesidad de votos de aliados (el Senado provincial tiene un total de 46 bancas). Los pliegos tienen que pasar por la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales, que preside Emmanuel González Santalla, un senador de Avellaneda que pertenece a La Cámpora.

En el cristinismo legislativo, aseguraron que no cuentan con información sobre la intención, o no, de Kicillof de avanzar con las designaciones de cortesanos. En el mismo sentido se expresó un dirigente radical de peso. “Todos dicen que sí, pero concreto, nada”, se diferenció un hombre de Pro. “Hubo un intento de acordar en diciembre, junto al presupuesto, pero no se avanzó”, recordó una fuente del Senado provincial.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof Prensa GPBA

Pero, más allá de la aparente inactividad, hay rumores sobre una posible puesta en marcha de las negociaciones y un eventual reparto de los cargos entre representantes de distintos sectores. La distribución de un candidato impulsado por el cristinismo, uno por el kicillofismo, uno por el massismo y uno por la oposición tiene volumen en los corrillos bonaerenses.

“Estarían nombrando tres en el primer semestre y, después de agosto, uno”, indicó un hombre del peronismo legislativo. “Uno de Axel, uno del kirchnerismo y uno del Frente Renovador”, especificó la fuente sobre el reparto en el peronismo y vaticinó que el radicalismo se quedaría con el candidato restante.

Un escenario casi idéntico marcó un opositor en el Senado provincial. “Por el momento, no hay nada. Pero dicen que será uno por Axel, uno por Cristina Kirchner y uno por Sergio Massa. Y el cuarto, por la oposición. Hay que ver qué oposición, si los radicales de [Maximiliano] Abad, Pro, o La Libertad Avanza. Todos los sectores de la oposición quieren meter”, sostuvo. Los espacios más numerosos en el arco opositor de la Legislatura bonaerense son la UCR, Pro, La Libertad Avanza y los bloques que llegaron en listas de Javier Milei pero se apartaron de su redil (libertarios díscolos).

El último juez nombrado para la Suprema Corte bonaerense fue Sergio Torres, en 2019, por iniciativa de la exgobernadora María Eugenia Vidal en el cierre de su mandato. Durante los períodos de Kicillof, se generaron cuatro vacantes que no se cubrieron. Al quedar con menos de la mitad de su composición de siete miembros, se convoca a un cuarto juez cada vez que se dicta una sentencia. En cambio, el gobernador sí avanzó con nombramientos de jueces de instancias inferiores y otros funcionarios judiciales. El año pasado, superó las 200 designaciones.