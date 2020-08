Sin una prórroga del protocolo de funcionamiento remoto, podrían paralizarse las sesiones en la Cámara de Diputados Crédito: Maximiliano Vernazza / HCDN

La plana mayor de los diputados nacionales del Frente de Todos acusó a Juntos por el Cambio de paralizar la actividad de la Cámara baja con su decisión de no prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto de las sesiones para exigir que la reforma judicial del Gobierno se discuta de manera presencial.

Un coro de voces del oficialismo, encabezado por Sergio Massa -presidente del cuerpo-, Cecilia Moreau, vicejefa del bloque y Cristina Alvarez Rodríguez, secretaria parlamentaria, arremetieron contra el principal bloque opositor y advirtieron que "no cerrarán el Congreso" y que igualmente convocarán a sesionar.

Desde Juntos por el Cambio rechazan las críticas. "Nosotros fuimos muy claros desde el primer día: las leyes que se necesitan las vamos a acompañar, pero las que requieren debate, que no son urgentes y mucho más aquellas que quieren avanzar contra la Constitución Nacional como las expropiaciones y esta reforma judicial, las vamos a debatir desde las bancas", respondieron.

El problema se suscitó porque el protocolo que habilita las reuniones de comisión y las sesiones de manera virtual venció el viernes pasado; ergo, no solo la reforma judicial -actualmente en debate en el Senado- sino todas las demás iniciativas que quedaron pendientes de tratamiento en la Cámara baja quedaron congeladas hasta que el oficialismo y la oposición arriben a un acuerdo sobre el funcionamiento del cuerpo.

"La oposición actúa por capricho y nosotros no vamos a cerrar el Congreso -arremetió la diputada Moreau, vicejefa del bloque del Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner-. Hay temas importantes que están pendientes, muchos de ellos elaborados por la oposición. Por eso nosotros vamos a seguir convocando a las comisiones y, eventualmente, a una sesión especial para prorrogar el protocolo de funcionamiento remoto con los bloques opositores que estén de acuerdo."

La legisladora insistió que, dada la evolución de la pandemia y el pico de contagios en la zona metropolitana, las sesiones presenciales del Congreso son por ahora inviables. "No hay vuelos y muchas provincias imponen cuarentenas estrictas a quienes vuelven de la Capital", advirtió Moreau. "Nosotros queremos mantener activa la Cámara bajo las pautas de orden y funcionamiento que establece el protocolo, por eso buscamos prorrogarlo. Hasta ahora no hubo dificultades para sesionar, aún con proyectos polémicos y complejos", insistió.

Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

En la misma línea se expresó Cristina Álvarez Rodríguez, secretaria parlamentaria del bloque. "Juntos por el Cambio se opone a sacar dictámenes o a tratar temas como, por ejemplo, Internet gratuito y conectividad para las escuelas públicas porque no quiere debatir la reforma del Poder Judicial", cuestionó. "Fueron pésimos gobernando y son una pésima oposición. No hicieron ninguna autocrítica sobre el país que dejaron y ahora se dedican a poner palos en la rueda", sostuvo, y cuestionó su posición de rechazo al proyecto de reforma judicial.

"Quieren mantener el Poder Judicial en el estado calamitoso en el que está porque les conviene. No asistieron a la presentación que hizo el presidente Alberto Fernández, no leyeron el proyecto e intentan instalar consignas falsas: el número de integrantes de la Corte Suprema o que se cambiarían causas que hoy están en ciertos juzgados. Algo que quedó aclarado, porque las causas seguirán con el juez natural", enfatizó.

También Massa, en declaraciones televisivas, cuestionó anoche la actitud de la oposición. "Yo creo en la oposición que propone, no en la que obstruye -sostuvo-. Lo que no puede pasar es que cerremos el Congreso para no resolverle el problema de justicia a los argentinos."

"Si no asumimos que la Justicia en la Argentina es un desastre, que tenemos que hacer reformas y que de los tres poderes es el poder que menos ha evolucionado en los últimos 30 años, estamos pifiando y no entendiendo lo que pasa en la Argentina", aseveró.