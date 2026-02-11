Reforma laboral: con Milei en Olivos, el Gobierno sigue de cerca la sesión en el Senado

El Gobierno seguirá de cerca este miércoles el debate en el Senado por la reforma laboral, en el que tienen confianza plena en lograr la media sanción. Mientras que está previsto que el presidente Javier Milei trabaje desde la residencia oficial de Olivos y siga desde allí lo que sucede en el Parlamento, se espera que la plana mayor del Gobierno asista a la Cámara Alta.

Hacia allí está previsto que vayan la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Todos ellos irían primero al despacho del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, en Diputados, donde harían base, y desde allí, al Senado, más avanzada la jornada, que también estará marcada por la protesta callejera de los sindicatos que rechazan la iniciativa.

En el Senado, el Gobierno descansa en la figura de su jefa de bloque, Patricia Bullrich, quien lideró el diálogo con la oposición y hará lo mismo con la discusión en el recinto. Tras dos años de diferencias con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, el Gobierno siente que con Bullrich tiene una “espada” en quien apoyarse para conseguir que avancen sus proyectos.

Por la Casa Rosada pasó hoy el gobernador de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa, para verse con Lule Menem, uno de los interlocutores del Gobierno con los mandatarios provinciales.

En las filas del Poder Ejecutivo se muestran confiados y optimistas este miércoles sobre el futuro del proyecto laboral, en el que ayer se anunciaron modificaciones a 28 artículos, entre los que estuvo la eliminación del capítulo de la baja del impuesto a las ganancias para empresas, algo que en las últimas semanas desde el propio Gobierno recalcaban como “clave” que se mantuviera.

La marcha atrás respondió a la presión de los gobernadores, que advertían una caída en la coparticipación. Se mantiene, en cambio, la eliminación de impuestos internos a bienes suntuarios, automóviles, embarcaciones y artículos de comunicación.

Incluso, la última semana, desde el propio Gobierno, habían dejado trascender que en la negociación con las provincias primaba una postura dura y que “no se cambiaría ni una coma del proyecto”.

Con los cambios ejecutados, en el Gobierno defendieron la estrategia. “El tango se baila de a dos”, justificó hoy Bullrich las concesiones a los gobernadores y a la CGT.

“Sabíamos que cosas eran modificables y que no”, argumentaron en Balcarce 50. Al tiempo que buscaron relativizar los cambios introducidos en los 28 artículos que se anunciaron en las últimas horas. “Muchos son cambios de redacción, de palabras. Está todo calculado”, dijo una importante fuente libertaria.

Entre los cambios que se registraron y que marcaron un giro en la postura oficial: se dio marcha atrás con la reducción del impuesto a las ganancias para sociedades en los tramos más altos, reformuló el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones y cedió ante los gremios en aspectos centrales de su financiamiento.

También introdujo ajustes en licencias por enfermedad, medios de pago salariales, Justicia laboral, financiamiento del Incaa y derogación de estatutos.

Esta serie de cambios contrastaron con el mensaje que la Casa Rosada había dejado trascender hace apenas unos días.

En ese sentido, otra de las voces oficiales consultadas, apuntó a que se “entró a la discusión previa sabiendo que iban a tener que hacerse modificaciones sobre el dictamen”. E hicieron alusión a la comisión que desde mediados del mes pasado, habilitó Bullrich, a través de una abogada laboralista de su confianza, Josefina Tajes, para “escuchar las posiciones de las oposiciones cercanas”.

“Siempre estuvimos abiertos a cambios, pero no a gatopardismo”, dijeron en la Casa Rosada.