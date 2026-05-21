ARCA implementó el recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación del recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026 y alcanzará a más de 600.000 relaciones laborales del régimen especial.

Con el nuevo sistema, las empleadas podrán acceder de manera online a los comprobantes de pago de sus salarios, en una iniciativa que busca simplificar trámites, reducir el uso de papel y agilizar la gestión administrativa.

Según explicó el organismo, el nuevo formato incorpora mecanismos de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental. De esta manera, el recibo adquiere carácter de instrumento electrónico formal y refuerza la seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadoras.

Además, ARCA señaló que la digitalización permitirá minimizar errores formales en la emisión de recibos, fomentar la formalización de los pagos salariales y facilitar la presentación de prueba electrónica ante eventuales conflictos laborales.

Qué cambia con la nueva norma

A partir de ahora, los empleadores que emitan recibos mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares deberán ponerlos a disposición de las trabajadoras exclusivamente en formato digital.

La actualización se enmarca en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

La actualización se enmarca en la Ley 27.802 de Modernización Laboral Shutterstock

Dentro de la sección “Pagos y recibos”, los empleadores podrán visualizar una nueva columna denominada “Fecha de lectura”, que indicará cuándo la trabajadora accedió al documento a través del Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal.

Por su parte, las empleadas podrán consultar el Recibo de Sueldo Electrónico desde la sección “Mis trabajos”, en la opción “Recibos de sueldo”. Allí, al seleccionar “Ver recibo”, el documento podrá descargarse y compartirse de manera electrónica.

ARCA informó además que en el micrositio de Casas Particulares se encuentran disponibles los requisitos y pasos necesarios para acceder al nuevo sistema.

Consultado por LA NACION, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó que, hasta ahora, cuando el empleador abonaba el salario en efectivo, debía imprimir el recibo electrónico y solicitar la firma de la trabajadora para dejar constancia del pago.

En ese sentido, señaló que la nueva modalidad podría impulsar una mayor bancarización dentro del régimen de casas particulares. “El cambio puede generar que más empleadores abran cuentas bancarias a nombre de los empleados para evitar tener que imprimir y hacer firmar el recibo”, indicó.

El nuevo esquema permitirá a ARCA contar con información actualizada sobre los salarios abonados Daniel Basualdo

Para el especialista, la medida representa “un avance muy positivo” porque simplifica la operatoria para los empleadores. “Emite el recibo, no necesita imprimirlo ni hacerlo firmar y puede transferir el sueldo por banco”, sostuvo.

Además, destacó que el nuevo esquema permitirá a ARCA contar con información actualizada sobre los salarios abonados. “Quienes utilizaban el formulario en papel no informaban mensualmente el sueldo al organismo. Aunque existía la obligación de actualizarlo, en muchos casos no se hacía. Entonces, ARCA quedaba con registros salariales desactualizados mientras el empleador pagaba un monto superior”, explicó.

Según Domínguez, con el recibo digital “ARCA va a tener esos datos en su sistema para cruzarlos con la información de las declaraciones juradas”.