Reforma laboral: el oficialismo pisa el acelerador en el Senado y apuesta a firmar dictamen este viernes

El debate de la reforma laboral comenzará en el Senado este miércoles, a partir de las 11, con la presencia de funcionarios del Gobierno ante un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda.

Será el arranque de un trámite exprés que, según los planes acordados por el oficialismo con los bloques dialoguistas, apuesta a concluir la discusión el viernes de esta semana con la firma del dictamen y su discusión en el recinto una semana después, el 26 de diciembre.

Este acuerdo fue ratificado en la reunión de jefes de bloque celebrada este mediodía en la Senado y que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel, presidenta de la Cámara alta.

La titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel Prensa Senado

Junto al tratamiento de la reforma laboral también se llevará a cabo el debate del proyecto que modifica la Ley de Glaciares, cambios reclamados por las provincias cordilleranas para facilitar el desarrollo de inversiones mineras. Y posible moneda de cambio para conseguir votos por parte de oficialismo.

La acción comenzará este miércoles a partir de las 9 con la constitución en reuniones sucesivas de las comisiones de Trabajo, de Presupuesto y Hacienda, de Minería y de Ambiente. Esta dos ultimas tendrán a su cargo el debate del proyecto de Ley de Glaciares.

A las 11, comenzará la discusión de la reforma laboral con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y Agustín Rojo, de la agencia de recaudación (ARCA), entre otros funcionarios.

Los senadores esperan al secretario de Trabajo, Julio Cordero

En el encuentro de los jefes de bloque también se decidió reducir a 15 la cantidad de invitados a exponer sobre la reforma laboral. La intención es agotar esa lista, a más tardar, el jueves para poder firmar despacho ese mismo día o, en su defecto, al día siguiente.

La hoja de ruta había sido acordada en una reunión celebrada una hora antes de la que participaron casi todas las bancadas de la Cámara alta, con la excepción del kirchnerismo. De hecho, Bullrich dijo contar con el aval de 44 senadores.

Encabezada por Bullrich, en esa reunión participaron los radicales Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza); el jefe del bloque Pro, Martín Goerling (Misiones), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), y los provinciales Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén), Carlos Arce (Misiones) y Natalia Gadano (Santa Cruz).

Si bien no surgió un compromiso explícito de apoyo a la reforma laboral, fuentes legislativas confiaron a LA NACION que el clima del encuentro fue cordial y que se vio una importante predisposición de los bloques provinciales en colaborar con los planes del Gobierno.

El senador correntino Carlos Espínola fabian-marelli-11419 - LA NACION

De hecho, los bloques participantes en la reunión acordaron dejar al kirchnerismo reducido a cinco miembros en las comisiones con 17 integrantes y a seis en las compuestas por 19 senadores.

En el caso de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda, ambas de 17 integrantes, las 12 plazas restantes se las repartirán entre La Libertad Avanza (5), la UCR (3), y una cada una Pro, Provincias Unidas y fuerzas provinciales.

Esta distribución le garantizaría al oficialismo alcanzar el dictamen de mayoría si suma el apoyo de la UCR más Pro o cualquiera de los representantes de los bloques menores o unipersonales.