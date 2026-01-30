Reforma laboral: Santilli intenta convencer a los gobernadores ante la negativa del oficialismo para cambiar Ganancias

El ministro del Interior, Diego Santilli, entró por estas horas en un operativo contención. Es que tiene una tarea difícil: mantener el apoyo de los gobernadores aliados a la reforma laboral para que se apruebe en el Congreso el articulado completo, incluso el que reduce la recaudación de Ganancias y afecta los fondos coparticipables, que el Gobierno no está dispuesto a tocar.

En la Casa Rosada, tal como contó LA NACION ayer, ganó la posición de no hacer cambios en el texto y tampoco incluir alguna compensación a todas las provincias por la merma de fondos que podría derivar de reducir el impuesto a las Ganancias para sociedades, como así también para aquellos que alquilen propiedades con destino a casa-habitación. En el equipo oficialista, el ala dura está representada por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y por el estratega Santiago Caputo.

Federico Sturzenegger y Luis Caputo se opusieron desde el inicio del debate a introducir cambios a la reforma laboral Presidencia

Con el doble desafío de que los gobernadores apoyen el texto en general y, además, no le hagan caer en la votación en particular el corazón de la reforma por estar disconformes con que les toquen la caja, Santilli sigue de reunión en reunión.

A partir de lo que pudo reconstruir LA NACION en diálogo con distintas fuentes nacionales y provinciales, todo se encamina a que la negociación sea uno a uno con los gobernadores que apoyen el texto a través de los votos de sus senadores y diputados, para ver cómo se los puede compensar.

Después de ver a los mandatarios del norte el jueves en Buenos Aires, Santilli viajó este viernes a Corrientes para juntarse con Juan Pablo Valdés, el radical que sucedió a su hermano Gustavo en el comando de la provincia desde el año pasado.

En diálogo con la prensa en la Gobernación, el ministro político de Javier Milei defendió el articulado de Ganancias e insistió sobre la idea que intentan instalar en Balcarce 50: que la baja en la recaudación derivada de la ley se compensará en términos de fondos coparticipables cuando aumente la formalización laboral, que -según plantea el oficialismo- llegará con la nueva normativa y el crecimiento de la economía que pronostican para 2027.

“Llegamos a una situación de 54% de pobreza, somos los de mayor presión fiscal en Latinoamérica, no generación de empleo, no generación de pymes. Algo habla de lo que nos pasa como país... Los gobernadores y sus equipos hacen un esfuerzo enorme, pero el Presidente plantea otro mecanismo hacia donde ir”, introdujo el ministro negociador. Y planteó: “[Al articulado de Ganancias] se lo puede ver como pérdida o merma, y otra visión puede ser: cada 400.000 trabajadores formales recuperaste 100% de lo que , prima facie, parecía que ibas a perder dentro de un año".

Esa cuenta surge ante los planteos de los gobernadores por la baja en la recaudación que podría derivar del apartado de ajustes tributarios que, según un informe del Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), impactaría en un costo fiscal inicial de 0,22% del PBI ($1,9 billones anuales).

Sin embargo, la gestión nacional está aferrada a esa parte de la normativa y deja trascender que no tiene intenciones de aplicar algún cambio, ni compensación general para las provincias, al menos en el articulado de este proyecto. Incluso, importantes fuentes del Gobierno deslizaron a LA NACION que se podrían abrir canales de diálogo para evaluar cómo reducir el impacto de la baja, pero solo con las provincias que apoyen la normativa.

Dos integrantes de la mesa chica del poder libertario descartaron de plano que esté en debate la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque, ante versiones que surgieron en ese sentido.

Menem, Bullrich y Santilli son quienes se encargan de conciliar con los aliados ante las posturas del ala dura X @diegosantilli

Corrientes tiene tres senadores aliados del oficialismo: Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela (UCR), y Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas). Los tres estuvieron en la reunión de este viernes.

LA NACION vio a Camau Espínola en la Casa Rosada el miércoles por la tarde, pero se retiró sin dar declaraciones. La senadora Valenzuela llenó de elogios hoy en Radio Sudamericana la apertura al diálogo de Santilli -sobre todo en materia de “obras necesarias para Corrientes”- y a Patricia Bullrich, que negocia en el Senado. Dijo también que trabajan para evaluar “de manera puntual algunos artículos” y, aunque no adelantó el sentido del voto, deslizó: “Es necesario que salga el proyecto. Tenemos un punto en común entre los tres senadores, es importante que se haga esta reforma”.

Vischi preside el bloque de la UCR en el Senado Santiago Oroz - LA NACION

Valdés, en tanto, dio a entender que apoyará la reforma laboral en general. Dijoque como mecanismo “de compensación” de las deudas de la Nación con la provincia se podría poner en juego -entre otras cuestiones- la titularidad de una serie de terrenos que están en su territorio pero pertenecen al Estado nacional.

“Veníamos hablando de cómo vamos a compensar algunas deudas que tiene la Nación con la provincia, teniendo la posibilidad y entendiendo que hay algunas tierras que pertenecen al Estado nacional y que podrían ser moneda de compensación para nosotros los correntinos, como el terreno del ex Regimiento [de Infantería 9]. Ya se lleva Santilli las notas y los pedidos formales para avanzar en este punto de la agenda", comentó.

Además, de acuerdo a lo que informaron en el Ministerio del Interior, Santilli se comprometió a enviar ATN por $3000 millones a Corrientes por las inundaciones en los municipios de San Luis del Palmar, San Roque y Santa Lucía.

A pesar de estos esfuerzos y de que las conversaciones con las provincias siguen abiertas, desde hace semanas la cuestión de Ganancias no se destraba. Si la negociación es uno a uno y no queda plasmada en el texto de la ley, los gobernadores deberían volver a confiar en la predisposición del Gobierno para cumplir con lo pactado.

El jueves, los mandatarios del norte Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) se reunieron en Buenos Aires y se quejaron por el articulado de Ganancias, mientras algunos sectores buscaron foguear un encuentro de todos los mandatarios en el CFI el miércoles próximo, que todavía sigue sin tomar temperatura.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad, y las inversiones para las provincias y la Argentina”, insistió Santilli este viernes. En la Casa Rosada saben que el predominio nacional libertario en las elecciones de octubre de 2025 los puso en una posición preponderante ante los mandatarios provinciales.

Esta semana los senadores aliados se fueron de la reunión con Bullrich en el Senado sin una contrapropuesta para Ganancias de parte del Gobierno, que insiste con llevar el proyecto a recinto el 11 de febrero.

Tanto la exministra de Seguridad como Santilli son los protagonistas de la mesa política que buscaron acercar posiciones para que avance el proyecto en el Congreso.

“No queremos que nadie nos venga a decir qué cambiamos y qué no cambiamos antes de tiempo. Pero la ley va a salir con buen consenso porque es muy razonable. Eso es lo que hay que entender”, sostuvo Bullrich.

Las conversaciones siguen a la orden del día pero, por ahora, las únicas modificaciones acordadas están vinculadas al formato de redacción y de estilo.