El presidente de la UIF se reunió con autoridades de los EE.UU. por el caso AFA

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, se reunió en los Estados Unidos para intercambiar información sobre la causa AFA con el organismo equivalente de ese país, la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como la Fincen (Financial Crime Enforcement Network).

Según explicaron fuentes oficiales a LA NACION, la intención del titular del organismo encargado de prevenir el lavado de activos fue interiorizarse sobre el caso AFA y entrecruzar datos con la Fincen, para así estar al tanto de qué información sobre operaciones sospechosas recolectaron en el exterior en esta causa en particular.

Es que los supuestos desmanejos en los fondos vinculados a la asociación del fútbol no solo son investigados en la Argentina, con distintas causas que tocan a lo más alto del poder de la entidad, sino también en los Estados Unidos.

La Justicia estadounidense intervino tras los movimientos de TourProdEnter LLC, una firma desconocida que se convirtió en agente comercial de la AFA y que giró US$42 millones a cuatro sociedades sin empleados ni actividad comercial, tal como reveló LA NACION.

Mientras tanto, en la Argentina, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, está sospechado de ser el dueño en las sombras de una mansión en Pilar, que la Justicia cree que pudo haber adquirido a través de testaferros. También hay otra investigación que sigue los pasos de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por maniobras con el dólar blue y lavado de dinero.

La gestión Tapia-Toviggino al frente e la AFA está cruzada por las investigaciones judiciales x.com/ascensointerior

Desde que asumió en el cargo, en abril de 2025, esta es la primera vez que Starc va al exterior para un viaje de este tipo. La UIF es un organismo autónomo y autárquico, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

Según reconstruyó LA NACION a lo largo de diferentes investigaciones, los intermediarios de la AFA comenzaron a actuar en 2021, aunque algunos indicios muestran que el ida y vuelta de ciertos agentes con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia se retrotrae a 2018.

Los intermediarios usaron Estados Unidos y España como bases de operaciones, y al menos nueve bancos se involucraron en la circulación de los fondos. Es más, parte del dinero pasó por al menos dos paraísos fiscales: Islas Vírgenes Británicas (BVI) y la isla de Guernsey.

En casi todos los casos, los honorarios de esos intermediarios ascendieron al 30% de lo que recaudaran para la AFA, según consta en los contratos que firmaron con la entidad y cuyas copias obtuvo LA NACION, aunque el servicio que prestaron durante estos años fue mínimo o, incluso, inexistente.

Esta semana ocurrió la primera consecuencia financiera del escándalo que sacude a la AFA: uno de los principales patrocinadores de la entidad resolvió interrumpir el envío de nuevas remesas de dinero a la AFA a través de sus “intermediarios”. Exigió transferirle a la asociación de manera directa y una rendición de cuentas sobre los más de US$9 millones que ya desembolsó, según surge de la documentación que envió a la Argentina cuya copia obtuvo LA NACION.

“Dada la gravedad de los hechos que ahora se informan públicamente, hemos decidido que ya no podemos seguir enviando fondos a Tourprodenter LLC ni a ningún otro intermediario”, indicó Socios.com, una empresa que patrocina a la AFA desde 2021 y trabaja con más de 80 organizaciones deportivas profesionales en todo el mundo. “Cualquier pago futuro se realizará únicamente de una manera que garantice que los fondos se transfieran directamente a la AFA como legítima titular de los derechos, sin intermediarios”, reclamó.

Noticia en desarrollo