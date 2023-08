escuchar

La jornada electoral registró contundentes triunfos del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en varias provincias. Los trunfos más resonantes se produjeron en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza y en Jujuy, donde la sorpresa dominó a propios y extraños.

Sorprendió especialmente la derrota en Jujuy del radical Gerardo Morales, que acompañaba a Horacio Rodríguez Larreta en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. El gobernador, cuya lista había ganado hace unos meses la gobernación provincial, alcanzó esta vez el 23,8%, frente al 39,9% del candidato libertario.

Javier Milei -quien prácticamente no hizo campaña en esta provincia, salvo una visita fugaz, hizo una excelente elección en Córdoba, con un triunfo en esta provincia en las PASO nacionales. Logró el 33,7% y relegan a un segundo lugar al gobernador y precandidato Juan Schiaretti (27,5%) y al tercer puesto a la sumatoria de Juntos por el Cambio (25,1%). El gobernador y precandidato lo felicitó apenas pasadas las 22.

Los números obtenidos por Milei muestran que sumó voluntades en todos los sectores sociales y en los diferentes puntos geográficos de la provincia, no solo en los barrios de la Capital y en los departamentos provinciales con mejor situación económica.

Con una participación del 68% en la provincia mediterránea, la buena performance de los libertarios desplazó a JxC que, desde 2015 venía imponiéndose en las elecciones nacionales. Esta vez, la suma de los votos de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta quedó por debajo de lo que históricamente acumulaba la alianza que siempre tuvo este distrito resultados decisivos para los nacionales.

Referentes de Juntos por el Cambio confían en que en octubre este resultado podría cambiar y que este domingo pudo haber habido, entre los cordobeses, un “castigo” a la interna que vivió la fuerza y que incluyó un ida y vuelta con Schiaretti, a quien Larreta intentó sumar a una PASO ampliada.

María Celeste Ponce, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, analizó que el resultado se debe a que hay “cansancio” de “vivir siempre lo mismo y Milei es lo único diferente que se avizora”. Para la dirigente, “esto es solo el comienzo” de la fuerza en la jurisdicción.

El kirchnerismo, con la suma de las listas de Sergio Massa y Juan Grabois, registraría la peor performance desde 2011, con alrededor del 8% de los votos.

Arrollador en Santa Fe

La victoria en Santa Fe fue arrolladora, no solo en las dos principales ciudades de la provincia, sino también en el interior, donde se vislumbra que en zonas donde la producción agropecuaria es el motor económico, el electorado no se volcó como lo hizo en el comicio provincial por Juntos por el Cambio.

Con el 85% de las mesas escrutadas en Santa Fe, Milei obtuvo el 35% y se transformó en el candidato más votado en la provincia, por un amplio margen.

Patricia Bullrich se impuso en la interna de Juntos por el Cambio a Horacio Rodríguez Larreta. Ese sector político acumuló el 31,5% y quedó a cuatro puntos de Javier Milei.

En el búnker de La Libertad Avanza en Rosario todo era festejo. Allí la candidata a diputada nacional Romina Diez reunió a los pocos fiscales que tenía esa fuerza en Rosario, donde en muchas mesas, según denunciaron, faltaban boletas de MIlei.

Unión por la Patria quedó en tercer lugar al sumar el 20,8% de los sufragios. En la interna logró una victoria el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre Juan Grabois. En la categoría a diputados nacionales las cifras fueron similares al escrutinio presidencial, con lo cual Libertad Avanza queda bien posicionado para las generales en la elección para cargos legislativos, y desplazó al peronismo, algo que es inédito en Santa Fe.

El resultado electoral en esta provincia fue sorpresivo. Porque Larreta, que apoyó al candidato de Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro, que logró una victoria contundente para el cargo de gobernador, perdió el dueño interno con Bullrich.

Milei no tenía prácticamente estructura política en la provincia, donde Libertad Avanza no compitió para cargos provinciales. La avalancha de votos deja también un escenario complejo para el peronismo, que corre riesgo de obtener la mitad de las bancas que tiene en la Cámara de Diputados.

El presidente del PJ en Santa Fe Ricardo Olivera manifestó, después de conocido el resultado, que el peronismo “debe hacer autocrítica respecto a lo que viene y tratar de recomponer la fuerza para seguir peleando por el proyecto nacional”. “No pudimos resolver el 40 por ciento de pobreza y esto no es culpa de Milei, es de los que estamos gobernando”, consideró.

Voto de Jorge Capitanich en la Escuela 41 de Resistencia, Chaco Pablo Caprarulo

Capitanich celebró, pero fue cauto

En medio de la conmoción por el crimen de Cecilia Strzyzowski, e gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, celebró como propio el triunfo electoral del peronismo, con Sergio Massa como el candidato más votado en la provincia, en lo personal y en lo partidario. Unión por la Patria consiguió casi un 35% de los sufragios. La sorpresa fue La Libertad Avanza de Javier Milei, que se ubicó segundo con un 30% de los votos, dejando tercero a Juntos por el Cambio con un 27%. También aquí se verificó la partición electoral en tercios.

El dato es muy relevante en función de los resultados de las últimas elecciones primarias en las que Juntos por el Cambio le ganó al peronismo, en unas PASO en las que los libertarios apenas habían superado el 2,6% de los votos.

En la sede del PJ local y en conferencia de prensa, Capitanich convocó “a trabajar por la victoria el 17 de septiembre en las elecciones provinciales y el 22 de octubre en las nacionales”, aunque sin desconocer que el resultado “significa también que hay un mensaje muy concreto por parte del electorado que debemos escuchar a nivel provincial y nacional”, afirmó.

“Esto para nosotros es un síntoma de recuperación de nuestra confianza y sobre todo el desafío de escuchar”, remarcó.

El voto de Alfredo Cornejo en Mendoza Marcelo Aguilar

Un triunfo en Mendoza que superó las expectativas

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, dio la sorpresa en Mendoza, con un contundente triunfo en la provincia, al alcanzar el 44,8% de los sufragios. Consolidó su ventaja por la buena elección en los distritos del Gran Mendoza y del sur de la provincia. Ganó, además, en bastiones que históricamente respondieron al peronismo, como las localidades de Lavalle, Maipú y San Rafael.

Le siguió Juntos por el Cambio, que hace pocas semanas había logrado un amplio triunfo en las PASO provinciales. Esta vez reunió el 28%, con la fórmula Patricia Bullrich-Luis Petri como ganadora de la interna.

Unión por la Patria se ubicó tercero, con un magro 16,8% de los votos, profundizando la caída del kirchnerismo.

En la compulsa por las candidaturas a diputados nacionales, el partido de Milei obtuvo el 43,5%, frente al 27,3% de Juntos por el Cambio y el 16,7% de Unión por la Patria.

Mercedes Llano, primera candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, declaró a Télam que “claramente el resultado ha superado nuestras expectativas. Este triunfo significa que la ciudadanía le ha dicho basta el populismo kirchnerista nacional, y basta al populismo cornejista provincial”.

“Es un punto de inflexión que marca el agotamiento de un régimen populista y la emergencia de un sistema basado en las ideas liberales, acá en Mendoza, cuna de la libertad”, afirmó la candidata de la fuerza que lidera Javier Milei

Llano proyectó que el resultado de ayer se podrá “mantener e incluso mejorar” en la votación del 22 de octubre. Al proyectar los resultados, estimó que ingresarían tres diputados de la fuerza libertaria por Mendoza.

Facundo Correa Llano, segundo en la lista de candidatos a diputados, dijo que “ha sido muy grande el acompañamiento en todos lados”.

El diputado nacional Omar Demarchi, quien había sido candidato a gobernador por Unión Mendocina, fue a festejar el triunfo de Milei a la sede del Partido Demócrata.

“Como referente de la Unión Mendocina, concurrimos para felicitar al Partido Demócrata y al Partido Libertario, que integran formalmente la Unión Mendocina, con candidatos a legisladores provinciales en nuestras listas”, explicó el exdirigente de Juntos por el Cambio.

Milei y César Treffinger

Un solo bunker festejó en Chubut

En Chubut, un solo bunker explotó de festejos: fue el de César Treffinger, candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, que desde Comodoro Rivadavia celebró un resultado inesperado a nivel nacional, que impactó sobre los resultados en esta provincia. “Chubut es una de las provincias” en las que más votos sacó Milei, aseguró el empresario que, hace dos semanas, se presentó como candidato a gobernador.

En un resultado inesperado, era el candidato más votado con el 37,47% de los votos . Detrás se ubicaban Jorge “Loma” Ávila con el 21,20% y tercero el candidato que acompañaba a Sergio Massa, José Glisnki, con el 22,51%.

En diciembre, Chubut renovará tres de sus cinco bancas en la Cámara Baja: las del camporista Santiago Igón y Estela Hernández (Frente de Todos), y la de Matías Taccetta (Juntos por el Cambio). Los resultados de este domingo plantean un escenario inédito en las últimas elecciones, que es el de los tercios. Tal como quedó planteado el panorama, el poder de los votos quedó repartido entre el actual director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el comodorense José Glisnki, candidato de Unidos por la Patria, y Jorge “Loma” Ávila, el actual secretario general de los Petroleros Privados de Chubut que dio su salto a Juntos por el Cambio.

Milei arrasa en Misiones

El ahora candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se imponía claramente en las elecciones PASO en Misiones, al obtener el 42,3% de los votos como candidato a presidente, contra el 27,2% de Sergio Massa, de Unión por la Patria, con el 23% de las mesas escrutadas. diputados nacionales.

En tercer lugar estaba Patricia Bullrich con 14,4%, imponiéndose con claridad en la interna a Horacio Rodríguez Larreta, que obtenía el 7,1 por ciento de los sufragios. Le seguía Juan Grabois sacaba el 2.8% y sexto, Juan Schiaretti con 1,5% de los votos.

E el economista libertario ganaba la elección en una provincia que nunca visitó durante la campaña, y donde sus circunstanciales aliados no participaron en las categorías a diputados y senadores nacionales. Milei participó en Misiones con boleta corta, únicamente acompañada por la categoría de Parlamentario Mercosur a nivel nacional.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad, con un clima soleado, pero muy fresco y Una nota distintiva fue la apatía electoral, con apenas el 63% del padrón de 988.482 votantes que acudió a la cita electoral.

El dato contrasta con las PASO de 2019 cuando votó el 73,7% y las primarias de 2015, cuando acudió a votar el 76,4 por ciento.

La fuerza libertaria se hizo sentir en San Luis

La figura de Javier Milei pisó con fuerza en San Luis, donde la fórmula presidencial que encabeza en favor de La Libertad Avanza logró el 47,90% de los votos en las PASO y aventajó a todos los candidatos de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria.

La Libertad Avanza se impuso holgadamente en la tierra de los Rodríguez Saa, que sufrieron la segunda derrota en pocos meses. Juntos por el Cambio alcanzó el 23,46%, con Patricia Bullrich al frente, por pocos votos sobre Horacio Rodríguez Larreta. El oficialismo nacional, con Sergio Massa obtuvo el 17,41 por ciento. El efecto Milei también hizo que el lema Libertad por Siempre encabezara las votaciones en el resto de los cargos en juego. Bartolomé Abdala será el candiato a senador de Milei.

Massa aventajó por 20 puntos a Milei en Formosa

En la provincia gobernada por el peronista Gildo Insfrán desde hace casi 30 años, Sergio Massa se impuso con amplia ventaja por sobre Javier Milei, mientras que Juntos por el Cambio entró tercero en una floja elección en Formosa.

Unión por la Patria obtuvo el 46,05%, contra el 25,96% de La Libertad Avanza y un 21,7% de Juntos por el Cambio, que en Formosa reúne a las principales figuras opositoras a Gildo Insfrán.

Como en el resto del país, en la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich se impuso a Horacio Rodríguez Larreta y le sacó más del doble de votos.

La jornada electoral en Formosa, que renovó el mandato a Gildo Insfrán por séptima vez el 24 de junio pasado, transcurrió con total normalidad en un domingo con día despejado.

La paradoja en Formosa fue la mala performance de los principales referentes de la oposición, que fueron aliados a Horacio Rodríguez Larreta. Gabriela Neme en su precandidatura a diputada nacional y Fernando Carbajal, en su precandidatura a Senador, perdieron la interna en JxC.

En cambio, se impusieron las figuras nacionales Luis Naidenoff y Ricardo Buryaile, quienes son los precandidatos de Patricia Bullrich a bancas en el Parlamento Nacional.

Javier Milei y su candidato salteño Alfredo Olmedo Twitter

El triunfo de Milei reivindicó a Olmedo en Salta

“Milei fue capaz de levantar al pueblo y hacer una revolución”, exclamó el dirigente Alfredo Olmedo. referente de La Libertad Avanza en la provincia y candidato al Parlasur. rovincia. Milei logró el 49,4%, frente al 24% de Sergio Massa y el 17,2% de Juntos por el Cambio, en cuya interna ganó Patricia Bullrich.

“Muchas veces no me entendían, el camino que yo marcaba, pero no tengan dudas, yo con Javier Milei hemos nacido juntos en la política”, expresó Olmedo, al reivindicar las banderas que levantó en comicios anteriores, con menor respaldo popular.

En la disputa de las listas de candidatos a siputados nacionales se impuso Emilia Orozco, impulsada por Milei, relegandio a las fuerzas con más antecedentes en la provincia.

El candidato Pablo Outes ganó la interna kirchnerista.

Sorpresivo triunfo de Milei en San Juan

Con una participación del 69,5% del padrón, Javier Milei se impuso en San Juan con el 34,2% de los votos, seguido por Unión por la Patria con el 29,25% y, en tercer lugar, Juntos por el Cambio con el 27,7%.

En la categoría para senadores nacionales, el primer lugar fue para Unión por la Patria, con el 31.19%, consagrando en la interna a Sergio Uñac por sobre Juan Carlos Gioja. El segundo lugar fue para La Libertad Avanza con el 30,67% y el tercer lugar para Juntos por el Cambio con el 28,5%, donde se impuso la lista de senadores y diputados que apoyaba a Horacio Rodríguez Larreta.

En la contienda para para diputados nacionales, también ganó Unión por la Patriam con el 30,97%, el segundo lugar para La Libertad Avanza con el 30,65% y el tercer lugar para Juntos por el Cambio con el 28,63%.

El dato curioso es que el pasado 2 de julio Juntos por el Cambio consagró como gobernador a Marcelo Orrego con el 49,4% de los votos; mientras que los candidatos de La libertad Avanza sumador por la Ley de Lemas alcanzaron solo el 3,78% de los sufragios, menos de la mitad de los votos obtenidos en la categoría municipal y para diputados provinciales el 14 de mayo, cuando recogió el 8%.

Con la colaboración de los corresponsales Gabriela Origlia, Germán de los Sabtos, Martín Boerr, Ana Tronfi, Eduardo Ledesma y Enrique Merenda.

LA NACION

Temas Actualidad política