Resultados en Formosa: quién ganó las Elecciones 2025

En la provincia de Formosa, los comicios de este 26 de octubre definieron tanto bancas de Diputados como de Senadores nacionales. A continuación, se pueden consultar la distribución de esos espacios en el Congreso y los resultados actualizados para cada una de las categorías.

Los datos difundidos por la Junta Nacional Electoral indican que, con el 94,64% de las mesas escrutadas, se registran los siguientes resultados para cada categoría:

Resultados para Diputados

Por su parte, en Diputados, Fte. de la Victoria lidera con el 57,33% de los sufragios, seguido de Alianza LLA, que obtiene el 36,76%.Más atrás se ubican Juntos por lib. y la rep. (11.861 votos), Partido del Obrero (3.542 votos) y Princ. y convicción (3.054 votos).

Este domingo 26 de octubre se renovaron la mitad de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas) a nivel país. Esta jornada electoral no fue precedida por las PASO, ya que el Senado las suspendió al menos este año. Además, se implementó por primera vez la Boleta Única Papel, reglamentada por Decreto 1049/2024.

El escrutinio preliminar arroja que en la provincia de Formosa se han sufragado 315.649 votos, lo que representa el 98,73% previsto para estas Elecciones 2025. En cuanto a los votos en blanco, se han contado un total de 3.081 votos (0,96%), mientras que también se registran 33 votos impugnados y 3.915 nulos.

Lista por lista, en Diputados

Fte. de la Victoria | 179.200 votos

Alianza LLA | 114.911 votos

Juntos por lib. y la rep. | 11.861 votos

Partido del Obrero | 3.542 votos

Princ. y convicción | 3.054 votos

Segunda elección del año en Formosa

En un nuevo capítulo del calendario electoral formoseño, los ciudadanos se convocaron para los comicios legislativos que renovaban dos de las cinco bancas que le corresponden en la Cámara de Diputados de la Nación.

El pasado 29 de junio se eligieron 30 convencionales constituyentes para reformar la Constitución provincial, 15 diputados provinciales y 62 concejales en 27 municipios. El Partido Justicialista obtuvo el 67,15% de los votos para diputados provinciales. En el segundo lugar quedó el Frente Amplio Formoseño, con el 20,87% de los votos, mientras que La Libertad Avanza Formosa llegó al 11,13%.