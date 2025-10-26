El momento en que la comitiva presidencial frenó a cargar nafta y otras perlitas de la elección 2025

En el marco de las elecciones legislativas nacionales que se desarrollan este domingo 26 de octubre, los argentinos habilitados en el padrón comenzaron a votar desde las 8 para definir la nueva composición del Congreso. Hasta el momento, los comicios transcurren con normalidad, aunque la jornada democrática avanza —como es habitual— con algunas perlitas y curiosidades.

La comitiva de Milei

La comitiva presidencial que trasladaba al presidente Javier Milei frenó en una estación de servicio sobre la avenida del Libertador. Apenas minutos antes de que el jefe de Estado se presentara a votar en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro este domingo, las camionetas oficiales hicieron una breve parada en una estación Axion ubicada en Palermo.

Tras el episodio, desde Presidencia aclararon que los vehículos no frenaron para cargar combustible, sino para coordinar el operativo de custodia previo a la llegada del mandatario al establecimiento educativo. Finalmente, Milei votó pasadas las 11 y regresó a la residencia de Olivos, donde seguirá el desarrollo de la jornada electoral. Al atardecer, se dirigirá al búnker oficialista, montado en el Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba en pleno centro porteño.

El bronceado de María Belén Ludueña

María Belén Ludueña junto a Jorge Macri. Captura

La conductora y periodista María Belén Ludueña acompañó a votar este domingo por la mañana a su marido, Jorge Macri. Mientras saludaba a las autoridades de mesa y a los presentes en el lugar, llamó la atención el tono de bronceado de su piel.

Esto se debía, tal como ella misma mostró en sus redes sociales, a un reciente viaje a Río de Janeiro, en Brasil, que realizó junto a su familia.

Las medialunas para el Presidente de mesa

Como en cada elección, varios candidatos y dirigentes políticos mantuvieron la tradición de llevar medialunas o productos de panadería para las autoridades de mesa. Entre ellos, se destacaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, además del candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana.

Noticia en desarrollo