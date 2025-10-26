LA NACION
Resultados en vivo de las elecciones en Santa Fe: cómo van las legislativas 2025

La provincia santafesina elige 9 diputados nacionales; los electores eligen a sus candidatos entre 16 espacios políticos y senadores nacionales

Cómo van los resultados en Santa Fe
A qué hora cierran los centros de votación

Según lo dispuso la Cámara Nacional Electoral, los centros de votación este domingo 26 de octubre permanecerán abiertos hasta las 18. De todas formas, quienes se encuentren en la fila para esa hora podrán votar.

En otras ocasiones, las demoras en los operativos de sufragio han motivado la extensión del horario de votación, aunque esto debe ser aprobado por el juzgado electoral con competencia nacional.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Los comicios legislativos marcaron el estreno de la Boleta Única Papel (BUP), que engloba a todos los candidatos en una sola boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figuraron en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025
Puesto a que se votan tanto senadores como diputados, hubo dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción. Los candidatos a senadores nacionales estuvieron identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, debieron, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros postulantes de la lista.

Por Candela Notti
