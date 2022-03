Revelaron cómo llegó Mauricio Macri a ser elegido para el Mundial de Bridge y el uso particular que le dio al juego su padre Franco

Fernando Lema, el presidente de la Asociación Argentina de Bridge, explicó hoy cómo el expresidente Mauricio Macri llegó a ser elegido como parte de la selección argentina que participará en el Mundial de Bridge en Italia. Además, habló de cómo ayudó a su padre, Franco Macri, a conseguir negocios en China y aseguró que ese deporte tiene muchos beneficios cognitivos, que no es elitista, que los equipos son de seis jugadores ya que es un juego de parejas y que se enseña en escuelas públicas y a adultos mayores en diferentes países del mundo.

“Debe ser un jugador muy bueno como para haber sido elegido para representar a la Argentina en el mundial”, dijo hoy Lema en comunicación con Radio 10.

Lema, quien ya se encuentra en Italia por ser miembro de la Comisión Directiva de la Federación Mundial de Bridge, indicó también que el exmandatario “calificó primero en una selección interna que se hizo en el país”.

“Ese equipo compitió en el campeonato sudamericano, que está divido por zonas como el fútbol. En nuestra zona tenemos dos plazas, los dos primeros que ganan ingresan en el Mundial. Macri tuvo la suerte de ganar en su categoría senior, de mayores de 60 años, y adquirió el derecho de participar, él y los otros cinco jugadores”, señaló Lema.

Por otra parte, dijo que cuando se inician las etapas clasificatorias son 110 los países, pero los que llegan al campeonato son solo 24 y son considerados selecciones nacionales. Luego aseveró que en la Argentina no hay auspiciantes como sí los hay en otros países, por lo que los jugadores se pagan el viaje, la estadía y la inscripción, que es de 4 mil euros por equipo.

“El Mundial dura dos semanas y cada match dos horas y a veces son cuatro match por día, por eso son dos parejas y una tercera descansa, se van rotando”, señaló.

“Macri comenzó a participar cuando dejó la presidencia [en 2020] y jugó cada vez con mayor frecuencia con su compañero y gran maestro argentino Pablo Lambaro, que era el profesor del papá, Franco”, detalló.

Macri, ayer, jugando al truco con un grupo de jubilados en un centro de Boulogne Presidencia

Lema comentó que el padre de Macri era un gran jugador y dio un dato curioso: “Franco consiguió por el bridge ser el embajador comercial de la República Popular de China. Deng Xiaoping era un fanático del juego que introdujo el bridge en China en las escuelas públicas. Franco viajó a China para competir en los eventos mundiales y le facilitó mucho los negocios, porque todos juegan allá. El actual mandatario, Xi Jinping, también juega”.

El expresidente viajará a Parma, Italia, para competir del 45° Mundial de Bridge, que se celebrará entre el 27 de marzo al 9 de abril próximos, y para ello debió ser autorizado por la Justicia ya que es investigado en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Cómo se juega al bridge y sus beneficios

Entre otras cosas, Lema explicó de manera sintética cómo se juega el bridge. Explicó que es con cartas de póker y que hay dos partes y una licitación. “Los jugadores compiten para ver quién se va a quedar con el contrato y una vez que finaliza la licitación, hay que cumplir. Si cumplís con el contrato, tenés un premio; si no cumplís, tenés una multa. Los puntos positivos o negativos se van anotando en una planilla, se juegan 16 manos, cada mano tiene un score, y se juega en dos mesas a la vez, por eso no hay azar”.

El bridge estimula las capacidades cognitivas Shuteerstock - Shutterstock

Consultado sobre en qué lugar del ranking se encuentra Macri, dijo: “La vida de un jugador de bridge es más extensa. Los rankings son de ocho años. Como Macri empezó a jugar en el 2020, solo tiene puntos ganados en los últimos dos años, pero tiene un nivel alto porque para ganar una selección nacional hay que jugar bien”.

Al ser consultado sobre si se trata de un deporte elitista, Lema dijo: “Hay que definir qué es elite. Elite en el bridge es una cuestión de capacidad mental, no de poder económico. Jugando en la asociación hay peluqueros, enfermeros, taxistas. No hay categorías sociales. Una de las federaciones más grandes es la de Francia y en ese país, así como en China, se enseña en las escuelas públicas porque el bridge desarrolla el pensamiento no verbal, el razonamiento lógico, las cualidades de coordinación, concentración, análisis de la autonomía y retención visual”.

Lema explicó también que esto es así porque “primero tenés que hacer un plan de juego, sea en la defensa o en el ataque, así que pone en movimiento estructuras mentales en la aplicación de estrategias y ayuda a predecir situaciones hipotéticas en áreas como las probabilidades, ejercita la memoria y potencia la lectura, la concentración, la habilidad de raciocinio y la comprensión”.

Así dijo: “Para que los ministerios de Educación acepten un juego de cartas en la educación pública debe tener sus beneficios. Incluso en la gente mayor de 60 años, muchos neurólogos mandan a jugar este tipo de juegos”.

Por último destacó que el bridge ayuda a prevenir esas enfermedades de corteza cerebral y por eso “en Chile les enseñan gratis a los mayores de 60 años, no por solo las enfermedades mentales, también por la depresión de esa edad que ocasiona la soledad o la falta de actividades. El bridge hace que las personas socialicen, es un buen seguro de la vejez”.

En este contexto Lema informó que desde la Asociación Argentina de Bridge dan clases gratis a menores de 25 años y que ofrecen un nuevo servicio para enseñar a personas con espectro autista. “Tienen un alto rendimiento, hay muchas personas con esa condición en la asociación”, cerró.