Revelaron los nombres de los 12 desaparecidos identificados en el campo de detención clandestino La Perla

CÓRDOBA.- Se revelaron hoy los 12 nombres de los desaparecidos identificados después de un trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio de Loma del Torito, en el predio de La Perla, donde funcionó el mayor centro de detención clandestino durante la dictadura militar en Córdoba.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, acompañado del secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, Miguel Ceballos, fueron los encargados de la dar los detalles. En las últimas semanas los familiares de la víctimas fueron notificados.

La Perla funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978 y, según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas. Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, ya que era jefe del Tercer Cuerpo del Ejército.

Los desaparecidos identificados a partir del hallazgo de fragmentos óseos en las excavaciones realizadas el año pasado son Carlos Alberto Dambra Villares; José Nicolas Brizuela; Raúl Oscar Ceballos Cantón; Alejandro Jorge Monyó López; Ramiro Sergio Bustillo Rubio; Adriana y Cecilia Carranza Gamberale; Oscar Omar Reyes; Eduardo Valverde; Sergio Julio Tissera Pizzi; Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

Mario Alberto Nivoli Gauchat (28), Oscar Omar Reyes Aaccivola (45), Ramiro Sergio Bustillo Rubio (27), tres de los desaparecidos identificados Collage

En la conferencia de prensa, Vaca Narvaja confirmó que una familia prefirió reservar la identidad de la persona identificada.

Los testimonios de sobrevivientes habían indicado que existieron enterramientos en fosas comunes en cercanías de La Perla, a lo que se agregaron dos fotos aéreas de Loma del Torito de 1979, lo que certificaron que esa era la zona a explorar. Guillermo Sagripanti, integrante del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto fue el encargado de delimitar el área de búsqueda y colaborar con el EAAF. Al equipo lo encabezaron Anahí Ginarte y Silvana Tarner.

Las tareas de los forenses en el excentro de detención de La Perla

“Dentro de estas 12 campañas que se realizaron en Córdoba es la segunda que da un resultado positivo. Los familiares tienen participación a través de una querella y es una política del Estado, no es solo algo del juzgado. Estamos y seguiremos en esa política de Estado", dijo Vaca Narvaja. El fiscal que trabajó en la causa es Facundo Trotta.

Las historias

Tissera nació en La Para, en el departamento de Río Primero, en Córdoba. Era casado y padre de dos hijos. Trabajador aeronáutico. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su domicilio en el barrio San Martín, en la capital de Córdoba cuando tenía de 32 años.

Bustillo era de San Rafael (Mendoza); estaba casado y tenía dos hijos. Era obrero y estudiante universitario de Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en las calles de Córdoba.

Mendocino, Valverde Suárez era casado y tenía dos hijos; abogado. Fue secuestrado a los 36 años el 24 de marzo de 1976.

En el caso de Carranza, eran hermanas mellizas, Adriana María y Cecilia María. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 de una pensión del barrio General Paz, a los 18 años. Estudiaban Ciencias de la Comunicación y de la Educación. El EAAF pudo determinar con certeza que el fragmento óseo analizado pertenece a una de ellas, pero no a quién debido a su parentesco.

Nacido en Deán Funes, norte de Córdoba, Brizuela era abogado y trabajaba como obrero. Fue secuestrado a los 50 años 25 de octubre de 1977 en su casa de barrio Residencial América.

Monjeau era de Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la calle en el barrio cordobés de Alberdi a los 21 años. Hay testimonios de que fue visto en La Perla.

Cordobés, Cantón fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su casa del barrio Altamira, a los 23 años. D’Ambra, cordobés, soltero y profesor de educación física. Fue secuestrado la tarde del 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus e esta ciudad. Fue visto en los centros de detención y tortura clandestinos Campo de la Ribera y La Perla.

Nívoli, cordobés, casado y padre de dos hijos. Era ingeniero químico. Fue secuestrado en la madrugada del 14 de febrero de 1977 en su casa a los 28 años. Hay testimonios de que pasó por La Ribera y La Perla.

O’Kelly Pardo tenía 18 años, estudiaba Arquitectura; fue secuestrada el 21 de abril de 1976 en su casa de barrio San Vicente.

Reyes era nacido en Banfield; casado y con cinco hijos. Era obrero metalúrgico; fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 a los 45 años en Córdoba, en la calle.

Elena, hija de Bustillo afirmó: “Volvimos a un lugar amoroso. Estoy agradecida con cada uno de los que hicieron esto posible durante 50 años de lucha; a la EAAF por su trabajo impresionante, por poner ciencia de calidad al servicio de la justicia, con suma calidad humana. Y a todos los organismos de derechos humanos que nunca bajaron los brazos, a su lucha que sigue dando frutos, y que los va a seguir teniendo”.

Agregó que es “una nueva etapa de duelo. Dentro de todas estas cosas que aparecen en mí, prima la felicidad. Contenta de que mi papá pueda volver a su familia, de donde nunca debió ser arrancado“.