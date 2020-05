El senador Héctor Bonarrico sorprendió a los legisladores con su pedido de fondos oficiales para las iglesias evangélicas Fuente: Archivo

Un senador y pastor evangélico de Mendoza reclamó subsidios oficiales para esa iglesia y las ONG provinciales, además de cargar contra la comunidad homosexual y el aislamiento obligatorio por el coronavirus, al considerar que hay otros asuntos como "el aborto, que mata a más gente, y no por eso se pide cuarentena".

Se trata del legislador Héctor Bonarrico, fundador del partido MasFe y cercano al radicalismo, quien durante la sesión virtual de ayer sorprendió a sus pares no solo con sus solicitudes en el proyecto 74170, sino con sus opiniones y argumentos. Todo derivó en una acalorada discusión. De todas formas, aunque finalmente la iniciativa del senador no obtuvo los votos necesarios, consiguió el aval del oficialismo. Fueron 20 voluntades positivas y 17 negativas, por lo que no logró los dos tercios que estipula el reglamento.

"Los templos de las iglesias evangélicas se encuentran cerrados desde el 20 de marzo cumpliendo con las normativas del aislamiento. En nuestra provincia las iglesias evangélicas son ONG sin fines de lucro, pero se encuentran inscritas como comercios, debiendo tributar impuestos con tasas diferenciales. Al mantenerse cerrados no cuentan con los medios necesarios para poder afrontar los gastos como impuestos, servicios, sueldos y compromisos que estos poseen", puso sobre la mesa Bonarrico, para graficar el complejo escenario de los templos evangélicos, que se ven imposibilitados de prestar las tareas habituales de contención a población vulnerable, ya que no cuentan con fondos, por ejemplo, para hacerle frente a los alquileres.

"Estamos obligados inconstitucionalmente a no poder juntarnos y siempre hicimos todo con fondos propios, provistos por los miembros de cada iglesia. Pero, hay más muertes por abortos que por el Covid, entonces tendríamos que estar encerrados para que no haya abortos", expresó en su alocución virtual. Luego, el senador dejó clara su postura contra el aislamiento social impuesto por el Gobierno nacional, dando más explicaciones. "El Estado destina $200 millones para estética del colectivo LGTBI, porque la hormonización es carísima. Ellos hicieron lobby y lo consiguieron. Pero, eso es para complacer un placer o un deseo, por lo que se podría destinar a las ONG y a las iglesias. Pero acá primó la ideología". Asimismo, reforzó su visión: "El aborto provoca 19 millones de muertes al año y no por eso se han decretado cuarentenas y se han cerrado iglesias. Si fuese así se tendría que hacer un parate similar por las muertes por alcoholismo o por el dengue".

Las respuestas no tardaron en llegar tanto durante la sesión como horas después, por todos los medios, incluidas las redes sociales. El rechazo a su planteo no solo fue porque "discriminar" a los demás credos de la provincia, sino que le achacan el cuestionamiento que hace de la cuarentena y su ataque a los grupos minoritarios vinculados a la diversidad sexual, por los fondos oficiales que se utilizan para atender a este sector.

Tanto desde el Frente de Todos como desde la Izquierda salieron a criticar el aval del oficialismo y al cruce de las declaraciones del polémico senador, quien, según los legisladores contrarios, es propietario de más de 30 templos evangélicos de la provincia.

El senador Lautaro Jiménez, del FIT, repudió los dichos de Bonarrico, ya que consideró que difunde un discurso de "odio". "Pide desviar dinero de identidad de género a iglesias evangélicas, diciendo la mentira de que el Estado da 200 millones de pesos para atender a personas Trans, y que el coronavirus es como el aborto y no por eso piden cuarentena contra el aborto", cuestionó el legislador contra los "ataques y persecuciones" de Bonarrico al "estilo Bolsonaro".

"No está para nada bien que el senador Bonarrico de Cambia Mendoza, que parece que tiene 30 iglesias evangélicas, presente un proyecto para que subsidien iglesias y ONGs evangelistas atacando a mujeres y diversidades, peor aún, no está bien que tuviera 20 votos de apoyo, todos de Cambia Mendoza. Muy poco serio quienes nos gobiernan", expresó la diputada justicialista Laura Chazarreta, referente del movimiento feminista mendocino.