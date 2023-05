Ricardo López Murphy explicó por qué no fue al acto con Rodríguez Larreta: “Es contribuir a su campaña y yo no lo estoy apoyando”

escuchar

Al unísono, el jefe de Gobierno porteño y presidenciable de Pro, Horacio Rodríguez Larreta, presentaba una baja de impuestos rodeado por los precandidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad y uno de ellos, Ricardo López Murphy, concedía una entrevista a LN+. Es que, según explicó el diputado nacional, al encuentro lo invitaron, pero no fue porque no respalda la postulación a la Casa Rosada de Rodríguez Larreta, sino la de Patricia Bullrich. “Ir es contribuir a su campaña y yo no lo estoy apoyando”, aclaró.

“No necesitaba yo formar parte del acto. Vamos a ser francos, es un acto de campaña eso. Yo tiendo a pensar que el orador, el actor principal, es Horacio Rodríguez Larreta, que tiene todo el derecho”, sostuvo López Murphy, quien acotó: “Yo creo que, no hay que ser ingenuo, la presentación le da un espacio valioso, importante, al jefe de Gobierno. Él está en una campaña presidencial”.

Dijo también el diputado que se ofreció a ir a una reunión “mano a mano” con el alcalde porteño, antes de declinar su presencia en Uspallata, donde se montó una gran mesa ploteada con la bandera argentina donde además hubo empresarios, productores y sindicalistas. “Ir al acto es contribuir a su campaña, yo no lo estoy apoyando. Estoy en Juntos por el Cambio, pero no en su campaña. No es que estaban los otros candidatos ahí”, insistió.

Conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta junto a su equipo GCBA

Sin embargo, no hizo ninguna mención en sus justificativos a la presencia en la sede de gobierno capitalina de Roberto López Murphy, quien será precandidato por Republicanos Unidos, el partido que él mismo integraba y del que decidió irse. Las fricciones en el espacio comenzaron cuando el diputado nacional bajó su postulación presidencial y apostó por la Ciudad, además de por su alianza temprana e inconsulta -según dicen desde la otra facción- con Bullrich.

De acuerdo a lo que explicó este mediodía, hace ocho meses entendió que era mejor volcarse a la Capital porque no llegaba a juntar el “plafón mínimo” para una nacional. “No me daba, no teníamos la organización para competir”, explicó López Murphy, que ahora irá por una alianza de partidos que respalda a la exministra de Seguridad de Cambiemos.

En tanto, y pese a no ir al anuncio de Rodríguez Larreta, el diputado dijo estar de acuerdo con la decisión de bajar el impuesto a los Ingresos Brutos. “Es algo que vengo proponiendo hace mucho tiempo”, comentó, a la vez que manifestó que, cuando la Ciudad reciba los fondos de coparticipación que la Nación le retiró, debería reducirse aún más esa alícuota.

Por otra parte, planteó que ninguno de los candidatos presentes este mediodía junto al jefe de Gobierno representa el “matiz republicano-liberal” que él encarna.

