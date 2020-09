El dirigente político de Encuentro Republicano Ricardo López Murphy Fuente: Archivo

Ricardo López Murphy proyecta un escenario hostil para la Argentina después de las restricciones anunciadas el martes por el Banco Central para la compra de dólares. "Hay que hacer todo lo contrario a lo que están haciendo el presidente Fernández y la vicepresidenta [Cristina] Kirchner. El populismo sin plata no funciona en ningún lugar del mundo", opinó en diálogo con Canal 26.

En relación a este punto, advirtió que "el clima del populismo, de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, le hará un daño inmenso a la Argentina. El dólar oficial está muy atrasado y con estos últimos parches el escenario no se ve bien para la Argentina", añadió. Para él, "se acabaron las reservas y el Gobierno reaccionó tarde y mal".

El dirigente político de Encuentro Republicano dijo que el Gobierno perdió la confianza y cuestionó que "el programa económico del Gobierno no es el adecuado". Y evaluó: "Demoraron mucho la negociación con los bonistas y mucho más con los organismos multilaterales. Hay mucha desconfianza en la sociedad, hubo más de 5 millones de familias comprando dólares en los últimos meses".

López Murphy puso énfasis en las consecuencias que tienen las medidas anunciadas por la institución conducida por Miguel Pesce en las empresas y, por consiguiente, en el dinero que ingresa en el país. "Obligan a las compañías a defaultear, se van y se pierden empleos. Hay que cambiar la actitud. En lugar de poner impuestos extravagantes, hay que atraer a la inversión y hay que generar un clima favorable para el sector privado".

Para el exfuncionario es fundamental reforzar la confianza que tienen las compañías en el país y desarrollar políticas económicas que generen "un sistema cambiario como los que tienen los países vecinos". Entonces, sentenció: "Basta de inventos. Hay que hacer cosas razonables e inteligentes".

El economista fue contundente en su crítica con el oficialismo. Y fustigó: "El Gobierno no les vende los dólares a las empresas que quieren y tienen para pagar. No pueden insistir en el clima antiempresa, antiinversión, antiempleo". Yendo más allá, tampoco proyectó un futuro más prometedor. "No veo a los Fernández corrigiendo el rumbo. Llegaron al Gobierno diciendo disparates, y los siguen haciendo. Son coherentes", ironizó López Murphy, para quien "la credibilidad del Gobierno es nula".

Ejemplificó al recordar que, días atrás, Martín Guzmán y Alberto Fernández "dijeron que no iban a avanzar sobre el dólar ahorro, y ahora hicieron este zafarrancho". Y lanzó: "Hay que tratar de no decir disparates. Y a este Gobierno le cuesta mucho actuar con sensatez. Necesitamos en estas circunstancias de un gobierno apto".

