Ritondo visitó a Santilli en la Casa Rosada y le garantizó el apoyo de Pro a la reforma laboral y el régimen penal juvenil

El ministro del Interior, Diego Santilli, tomó cortado. El jefe de la bancada de Pro, Cristian Ritondo, café solo. Los amigos y excompañeros en las filas amarillas se juntaron este miércoles en la Casa Rosada y Ritondo -que entró sorprendido porque no vio a nadie en el Patio de las Palmeras- le garantizó al ministro el respaldo de Pro a la reforma laboral y al régimen penal juvenil, según pudo confirmar LA NACION de fuentes cercanas a ambos.

“Vamos a apoyar la reforma laboral y el régimen penal juvenil, con el cambio de que la edad que se fije en la norma sean 14 años y no 13, como quería el Gobierno”, aseguraron desde Pro. Eso mismo le transmitió Ritondo a Santilli.

El partido que el diputado comanda en la provincia de Buenos Aires y que a nivel nacional lo tiene a Mauricio Macri como máximo exponente prestará -de acuerdo a lo que aseguraron cerca de Ritondo- los votos de sus 12 integrantes en la Cámara baja para que el texto de la reforma laboral se consolide, si llega desde el Senado, donde se descuenta que también colaborará con sus tres representantes.

El oficialismo llamará a sesión para el miércoles 11 en la Cámara alta. Además, al otro día en Diputados, el jueves 12, Pro colaborará para que se sancione la baja de edad de imputabilidad.

“Ambos coincidieron en la importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo. Asimismo, abordaron la necesidad de avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que existen proyectos presentados por ambos y también la relevancia que esta discusión tiene para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, dijeron desde el Ministerio del Interior tras el encuentro.

La referencia a la provincia de Buenos Aires no fue casual, de acuerdo a quienes están cerca de Santilli y Ritondo. Ya se sabe que al menos el ministro de Interior buscaría ser gobernador en 2027.

En la categoría gobernadores, Pro tiene dos alfiles: Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; e Ignacio Torres, de Chubut. Más allá de que los mandatarios provinciales aliados de La Libertad Avanza (LLA) son los que más se quejaron por el capítulo fiscal de la reforma laboral, que reduce la recaudación de Ganancias y por ende los fondos coparticipables que van a sus territorios, Frigerio ya le garantizó al Gobierno que él acompaña su iniciativa. Los que lo conocen dicen que está completamente alineado con la gestión de Javier Milei, con la que selló un pacto para las elecciones legislativas nacionales de 2025.

Además, Frigerio fue uno de los más beneficiados por los giros no automáticos que salieron desde la administración central. Tal como contó LA NACION, un análisis de Politikon Chaco -que analiza estas variables- señala que cinco provincias concentraron 98,8% del total de los fondos distribuidos y que Entre Ríos lideró el ranking con giros de $12.000 millones.

En tanto, las relaciones de Torres con Ritondo no pasan por su mejor momento. El diputado le envió críticas al gobernador durante la campaña de 2025 por la alianza que cerró con Provincias Unidas, una construcción que llevan adelante mandatarios provinciales antikirchneristas pero también críticos de Milei. “A Nacho lo defiende Provincias Unidas”, se lo escuchó decir a Ritondo sobre quién respalda los intereses del chubutense en el Congreso. La titular de bloque de la fuerza provincial es la exvicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

En la ciudad de Buenos Aires, cuna de Pro y gobernada por Jorge Macri, no están preocupados por el tema Ganancias y siguen insistiendo con resolver la deuda por los fondos coparticipables que se arrastra desde la administración de Alberto Fernández. El alcalde tiene un fallo de la Corte Suprema a su favor. Ante su amigo Santilli, Ritondo volvió a reclamar por esta cuestión, cuando las conversaciones están abiertas desde hace meses pero no llegan a buen puerto.

“Pequeñas modificaciones”

De acuerdo a lo que le contaron a LA NACION desde Pro, la bancada amarilla pidió “pequeñas modificaciones” en el texto laboral, no relacionadas a Ganancias. De momento, en la mesa chica libertaria prima la postura del ala dura, encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que está aferrado a la baja impositiva y se resiste a introducir los cambios en ese capítulo que exigen algunas provincias para garantizar el apoyo de sus legisladores.

En tanto, en relación con el régimen penal juvenil, Ritondo celebró que se haya elevado la edad de base a 14 años y no a 13, como pensaban en la Casa Rosada.

En Pro insistieron con que la edad pase de 16 a 14 años y no a 13 porque consideraron que no existe “consenso médico ni psicológico” sobre si un niño de 12 o 13 años comprende plenamente la criminalidad de sus actos.

“Tanto la Convención de Naciones Unidas y estudios en neurociencias advierten que a esa edad el pensamiento abstracto aún está en desarrollo. Ante la duda, lo más prudente parece ser esperar a que se consolide un criterio científico. Por otro lado, somos conscientes de que el Estado tiene enormes dificultades para alojar y tratar a los menores que están en el sistema. Mantener el límite en 16 años nos deja casi aislados y pensar en los 15 años como en los países nórdicos ignora nuestra realidad. La Argentina debe alinearse con el estándar de democracias occidentales comparables, como Alemania, España, Italia, Chile, Uruguay, Colombia, entre otros, que fijan la imputabilidad en los 14 años”, sostuvieron desde el partido aliado a la Casa Rosada.

El jefe de la bancada de Pro tuvo un fuerte chispazo con LLA en diciembre, sobre todo con el titular de Diputados, Martín Menem. Fue cuando, en medio de la sesión por el Presupuesto y de madrugada, los libertarios acordaron con el kirchnerismo y el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, los cargos para la Auditoría General de la Nación (AGN) y dejaron afuera de la discusión a Pro, que -sin poder de reacción- no pudo colar un representante.

El cimbronazo, muy fuerte en su momento, parece no haber empañado la colaboración de Pro en iniciativas que lleva el oficialismo y que el partido amarillo también tenía en su agenda, como la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.

A pesar del fuerte choque de fines de 2025, de los enojos y de los “destratos” por los que trinaron sus dirigentes, Pro todavía es el aliado más fiel de Balcarce 50 en el Congreso.