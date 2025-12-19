Santilli se refirió al enojo de Ritondo con el Gobierno por los nombramientos en la AGN

El ministro del Interior, Diego Santilli, se refirió este viernes al enojo del jefe de la bancada de Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, hacia el oficialismo por la negociación con el kirchnerismo para designar a los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). El funcionario -de Pro y ahora integrado al Gobierno- dijo que “la calentura es válida” y puso paños fríos sobre el quiebre de la relación entre La Libertad Avanza y el partido de Mauricio Macri.

Santilli habló directamente sobre su socio político y sostuvo: “Le agradezco mucho primero a Cristian porque siempre estuvo plantado en la misma vereda respecto a las reformas que necesita el país. Y segundo a Pro por haber acompañado incólume lo mismo que me tocó acompañar a mí meses atrás. Por el trabajo de esos 11 diputados que pusieron el cuerpo, ese es el camino”.

En tanto, sobre el episodio que derivó en el enojo de su compañero, explicó: “Obviamente la AGN depende del Congreso. En Diputados tenías una composición distinta antes, por lo que no se pudieron hacer los nombramientos. Yo creo que el mayor gesto de Pro en ese entonces fue el no empujar al Gobierno a no tener un auditor”. En ese contexto, aseguró que “la calentura del momento es válida” y que está “convencido” de que se va a “encontrar un camino en conjunto” ya que el “trabajo de Ritondo y el de Pro son muy importantes”.

El enojo de Ritondo surgió durante la sesión del miércoles por la noche que le dio al Gobierno media sanción al Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. El debate seguía encendido a las 3 de la madrugada. Mientras el oficialismo todavía pujaba para derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, el bloque de Unión por la Patria logró —con el acompañamiento de los libertarios— la designación de nuevos auditores en la AGN. Así, el órgano de control quedará integrado por Mónica Almada, de La Libertad Avanza; Juan Forlón, del kirchnerismo; y Pamela Calletti, aliada del gobernador salteño, Gustavo Sáenz. En tanto, Pro quedó afuera de esas bancas.

Noticia en desarrollo