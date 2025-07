Ritondo, tras el acuerdo con LLA: “Decir que Pro perdió es no ver la película completa”

Tras el cierre de listas con el que se selló el acuerdo de Pro con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, el diputado nacional Cristian Ritondo -armador bonaerense del partido amarillo- analizó el resultado de semanas de negociaciones con la fuerza oficialista. “Decir que Pro perdió es no ver la película completa”, expresó sobre los lugares que consiguieron desde su espacio.

“Estoy muy conforme porque logramos un equipo con gente de peso para ganarle al populismo en la Provincia. No se trataba de quién ponía o quien no, sino que decidimos construir juntos una alternativa en la Buenos Aires para un cambio en serio”, evaluó el jefe de la bancada de Pro en Diputados.

El Frente La Libertad Avanza tendrá como primer candidato al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (que era de Pro pero se pasó a LLA), en la primera sección. También se presentó el líder municipal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, por la quinta sección. En tanto, el oficialismo nacional llenó sus listas de candidatos con funcionarios públicos, dirigentes de oficinas clave y referentes territoriales, ligados sobre todo al armador libertario Sebastián Pareja.

Consultado sobre si Pro quedó “desdibujado” en las listas por los lugares que obtuvieron en el armado, Ritondo sostuvo: “Pensamos que ganan los bonaerenses, que van a contar con un espacio potente. Decir que Pro perdió es no ver la película completa. Defender al Pro era esto, hacerlo competitivo para ganar la Provincia. Hoy LLA junto a Pro pueden resultar un frente fuerte. No ir juntos no sólo hablaría contra la historia más reciente sino que seríamos funcionales al kirchnerismo”.

Aseguró en tanto que “la división beneficia al kirchnerismo” y que “hay que enfocarse en la batalla que es derrotar al populismo”.

“La primera y tercera sección (el bastión peronista en la Provincia; allí irán por Fuerza Patria Verónica Magario y Mayra Mendoza) hacen una fortaleza electoral gigante. Tenemos que poner toda la fuerza, eso va a tener un peso real”, consideró, en diálogo con radio Mitre.

