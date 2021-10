Roberto Feletti contó que se “asustó” al ver los precios y dio su proyección para la inflación de octubre

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, analizó la inflación de la Argentina algunas horas después de que se conociera que en septiembre volvió a acelerarse y cerró en 3,5%. “Este número, que ya veníamos anticipando, es un factor que obligó a convocar a los empresarios del sector alimenticio, y después seguiremos con otros sectores, para tratar de lograr un acuerdo para ordenar los precios por 90 días y, mientras tanto, ir viendo qué es lo que está pasando”. Y sumó en otro tramo, en referencia a los empresarios: “ Que ganen por cantidad, no por precio. Que vendan más. No les estamos pidiendo que pierdan”.

Tras ello, y al conversar con C5N, el reemplazante de Paula Español contó que, una vez que asumió al frente de la cartera de Comercio, observó -del 1 al 13 de octubre- el monitoreo que se hace a diario, y se “alarmó” y “asustó” al ver el aumento de precios. Eso fue lo que lo motivó a convocar a empresarios para plantear un ordenamiento en este sentido. Entonces, al señalar la suba en los precios de distintos productos de limpieza y alimentos, Feletti proyectó: “Esto te proyecta una inflación de octubre, de nuevo, en 3,5 o 4 por ciento”.

El funcionario evaluó el porcentaje que ocupa la canasta básica alimentaria sobre el salario promedio del trabajador en actividad del sector privado registrado, y precisó: “En diciembre de 2019, cuando empezó el Gobierno, era del 9%; en agosto de 2021 es del 11%”. Así, destacó que uno de los “nortes” de la Secretaria es bajar ese valor. “Esto tiene que ser un objetivo”, subrayó.

Feletti se refirió entonces a las conversaciones que tuvo el Gobierno con los empresarios del sector alimenticio, las cuales giran en torno a una lista de 1200 productos, a partir de las cual se pretende “ordenar los precios” por 90 días. De esta manera, al justificar la selección de los productos seleccionados, argumentó: “Yo creo que hay que pensar en el consumo de las clases medias porque estamos tratando de discutir la necesidad de volver a consumir”.

El funcionario aclaró que no se niega a dialogar, pero subrayó cuán importante es que se produzca el acuerdo en este momento: “Estamos en el último trimestre del año y es un trimestre de consumo. La gente sale se la pandemia, hay más movilidad de gente y de bienes. Y vienen las fiestas, las primeras después de la pandemia donde va a haber reuniones más abiertas. Me parece que hay que darle alegría al pueblo argentino”.

Feletti enfatizó que no se trata de “un acuerdo antiempresa”, sino que la convocatoria a los empresarios es apelando a la “responsabilidad social”. Además, en otro tramo de la entrevista, subrayó que “los balances de las empresas alimenticias son muy buenos y hay una recomposición de márgenes muy grande” y -en relación a esto- dijo estar “impactado” por los aumentos. “Acordemos y paremos esta pelota por 90 días. Que ganen por cantidad, no por precio. Que vendan más. Va a haber expansión de consumo. No les estamos pidiendo que pierdan”.

El funcionario dijo también que tiene “herramientas” para actuar sobre quienes no respeten el pacto, pero subrayó: “Hasta ahora estoy manteniendo el canal de diálogo porque quiero llegar al acuerdo”. Y fue más allá: “Es necesaria una intervención frente a estos números de inflación”.

