Roberto García Moritán dijo adónde mudaría el Ministerio de Desarrollo Social en caso de demolerse

Convencido de que hay que demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social localizado en la Avenida 9 de Julio al 1900, el legislador porteño Roberto García Moritán remarcó esta mañana los lugares adonde mudaría esa cartera del Estado nacional. “Desarrollo Social cumpliría una función más acorde en el conurbano o en La Matanza”, sostuvo el representante de Republicanos Unidos, quien presentó ayer un proyecto para tumbar esa construcción y así reducir el número de piquetes en el centro de la Ciudad.

Asimismo, el legislador opositor negó las versiones que le endilgan que firmó esta iniciativa para eliminar el rostro de Eva Perón estampado sobre esta edificación icónica de la Capital, sino que destacó que su intención es “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, a través de “soluciones concretas” y de poner el debate político “sobre la mesa”.

“Está en el medio de la Avenida 9 de julio, que une el norte con el sur de la Ciudad, que tiene 22 carriles y en Moreno se hace un embudo que conflictúa la circulación y hace la vida más compleja”, comenzó García Moritán para justificar esta idea de demolición.

Además, como hizo ayer, insistió con que hubo más de 600 protestas que llenaron el centro capitalino en lo que va del año. “Tenemos inflación en el peso y también de piquetes”, se quejó en Radio Con Vos el legislador que integra Juntos por el Cambio y fue ahí cuando propuso: “Desarrollo Social debería estar donde la gente lo necesita. En el conurbano o en La Matanza cumpliría una función social más acorde a los objetivos”.

No obstante, y si el proyecto es aprobado en la Legislatura, García Moritán se deslindó de cómo se hará para tumbar el edificio. “Le pasamos la solución al Ejecutivo, es un problema del Ejecutivo, no somos expertos en demolición”, dijo y acotó: “Tenemos que perderle el miedo no solo al debate de las soluciones alternativas y creativas, sino a pensar una Ciudad más moderna”.

Con la polémica desatada desde que dio a conocer el proyecto ayer cerca del mediodía, una de las principales cuestiones que le adjudicaron sus detractores fue que su real intención era eliminar del centro porteño el rostro de Eva Perón, la exprimera dama que es una figura clave para el oficialismo. “Desbloqueó un nivel superior de gorilismo”, le achacó, por ejemplo, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti.

Sin embargo, García Moritán desmintió esas acusaciones esta mañana, al entender que “el peronismo tiende a sobrecargar las discusiones de simbología”. En ese sentido, remarcó que su planteo “nada tiene que ver con eso” y acotó: “Es una obra muy linda que se puede relocalizar. La cara de Evita, que se agregó en 2011, es muy linda, la podemos relocalizar. Si quieren encontrar simbologías, la más fuerte, contundente y vinculante es el monumento a la corrupción”.

