El exministro de Economía Roberto Lavagna lanzó una serie de tuits durante el banderazo en contra del Gobierno en los que enfatizó sobre la importancia institucional de la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fuertes críticas de la oposición surgieron también luego de que un punto de la manifestación de ayer se concentrara en el domicilio de la vicepresidenta.

"Pretender que el presidente y la vicepresidente se distancien o tomen caminos distintos es una aspiración institucionalmente dañina para el futuro del país que, por otra parte, ya se concretó en una ocasión reciente y nos fue mal, muy mal [sic]", dijo Lavagna mientras ocurría el octavo banderazo en los diez meses que lleva el gobierno del Frente de Todos.

Luego habló sobre el origen de la fórmula presidencial que llevaba a Fernández como presidente pero con un gran caudal de votos por parte de Cristina Kirchner, que a su vez reúne una imagen negativa en una parte del electorado: "Lo mejor que nos puede ocurrir es que la fórmula presidencial se mantenga unida pero dentro del concepto de 'alcanza para ganar pero no para gobernar'. Nada cambió desde hace 10 meses como para olvidarse de esta parte del análisis que originó la fórmula".

Por su parte, ayer también tuiteó Alberto Fernández durante la manifestación y se refirió a la divulgación del domicilio de la vicepresidenta como uno de los puntos para el banderazo: "Promover una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta". Antes de eso había escrito: "Disentir con un gobierno es parte de la democracia. Movilizarse, aun con el riesgo que implica en una pandemia, también".

Militantes de la seccional porteña del gremio estatal de ATE se movilizaron hacia el domicilio de la vicepresidenta en señal de apoyo. Buscaron neutralizar la protesta de los opositores con cánticos e intimidaciones, pero no hubo un choque con los otros manifestantes.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri se sumó a las críticas de los manifestantes que se reunieron en las inmediaciones del edificio donde vive Cristina Kirchner. "No era el lugar a convocar. Por más de que uno esté enojado con una persona en particular porque siente que lidera una agenda que es contraria a lo que uno dice, uno tiene que expresar sus ideas en un espacio neutral, no en el domicilio de una persona. No hace falta", dijo Macri en una charla con el periodista Joaquín Morales Solá.

De todas maneras, el integrante de Juntos por el Cambio apuntó hacia la forma en que ejerce el poder vicepresidenta: "El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner desde hace más de diez años y eso significa que el peronismo fue cooptado por la irracionalidad". Además dijo que es Cristina Kirchner la que conduce el Gobierno.

En ese sentido, Lavagna salió al cruce del exmandatario: "Cada sector debe ejercer el lugar que le asignó la ciudadanía: el oficialismo en el gobierno con las investiduras bien definidas y la oposición con propuestas constructivas y señalando los errores que crea adecuado resaltar, nunca propiciando desvirtuar lo que decidió el pueblo".

En la serie de tuits, Lavagna también dijo: "Efectivamente, la sociedad argentina no está para soportar extremismos ni de derecha ni de izquierda. Aceptar la idea de respetar la unidad de la fórmula que fue elegida implica también respetar un equilibrio hacia el 'centro' que permita gobernar".

El líder de Consenso Federal concluyó: "Asimismo la fórmula debe mantenerse unida en un contexto donde el Presidente pueda gobernar con todas las facultades y libertades inherentes a la función. Otra alternativa resultaría muy perniciosa, hasta peligrosa, para el destino del país y, por ende, sus ciudadanos".

