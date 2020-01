Sergio Berni: roces con el kirchnerismo y un estilo confrontativo

El enfrentamiento entre Sergio Berni y Sabrina Frederic escaló y llegó a la Casa Rosada Fuente: Archivo

El alto perfil de Berni provocó choques con la ministra nacional

Sobreexposición en TV, manifestaciones encontradas con la ministra nacional Sabina Frederic, declaraciones polémicas sobre la legalización la droga y hasta un cruce con el propio presidente Alberto Fernández retratan un agitado primer mes del ministro provincial Sergio Berni.

El médico militar alcanzó protagonismo en el gobierno de Axel Kicillof y ahora se encuentra bajo la mirada recelosa de su entorno político, que en privado cuestiona sus dichos y desconfía de sus aspiraciones.

"Berni tiene sus ideas", deslizó un intendente bonaerense a LA NACION, y aseguró que muchas de ellas no concuerdan con el resto de la dirigencia. Como el caso de la legalización de la droga. "Hay que cambiar el paradigma de lucha contra el narcotráfico. No algunas drogas. Se hace todo o no se hace", disparó Berni.

Fue entonces cuando recibió una respuesta de la ministra Frederic, quien tomó distancia y aseguró que el país aún no está preparado para la libre comercialización de "drogas duras", que solo podría considerarse la despenalización de "drogas blandas", y propuso avanzar sobre la regulación del consumo de cannabis.

Pero no fue la primera chispa. La relación entre Berni y Frederic ya venía acumulando sus tensiones, en especial desde que el ministro de seguridad bonaerense calificó de disparatada la decisión de su par sobre la no utilización de las pistolas Taser. "La ministra nacional nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo. Es un disparate", dijo.

Para que el enfrentamiento no llegara a mayores, el jueves pasado se reunieron en el despacho de la funcionaria nacional y ajustaron sus diferencias. Un allegado del Ministerio de Seguridad cuenta que "Berni siempre dice que con Frederic tiene diferencias tácticas, pero no estratégicas".

"Lo puso Cristina porque tiene muchos años de relación con los Kirchner", dijo un peronista bonaerense, refiriéndose a los años 90, cuando Berni fue director de un hospital en Santa Cruz. "Cuando Néstor murió, Berni le pidió a Cristina pasar a Seguridad, que es donde siempre quiso estar".

"Él va a tomar las decisiones que crea correctas, si no, se va", aseguró un político amigo del ministro. En el entorno del funcionario afirman que "tiene muy en claro lo que va a hacer y no suele mirar atrás".