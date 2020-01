Cerca de Alberto Fernández afirman que no responderán a las críticas del ministro de Seguridad bonaerense y aseguran que Kicillof está molesto con él

En la Casa Rosada prefieren no subir en público los decibeles del contrapunto con Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense que confrontó de manera directa con su par nacional, Sabina Frederic, y también le respondió al propio presidente Alberto Fernández, quien había salido a defender a su ministra y la política de seguridad que lleve adelante. Pero no dejaron pasar las críticas del ministro de Axel Kicilloff lejos de los micrófonos.

"No vamos a hacer nada. Que lo arregle su gobernador, que bastante enojado está con él", afirmaron a LA NACION muy cerca del Presidente, quien está reunido con organizaciones de derechos humanos desde las 11.

Voceros de Fernández afirmaron que el malestar con Berni alcanza no sólo al gobernador Kiciloff, sino además a muchos intendentes bonaerenses, "que quieren verlo gestionar más que trajinar los programas de televisión". "Con Alberto no tienen buena relación. El siempre quiso ser ministro, Cristina no lo puso ahí y Alberto tampoco. Por eso hace estas cosas, que parecen más de un político opositor que de un ministro nuestro", agregaron, con evidente enojo, desde un despacho importante de la Casa Rosada.

Otro asesor presidencial explicaba las diferencias con dosis de ironía incluida. "Frederic tiene más que ver con la doctrina Zaffaroni, con una política de seguridad que va por ese lado. ¡Y el loco, es el loco!", descerrajó el allegado al Presidente.

La oposición de Frederic al uso de pistolas Taser, que Berni defiende, también fue refrendada por miembros de organizaciones de derechos humanos que llegaron a la Casa Rosada a reunirse con el Presidente. " Berni no debería estar en ningún gobierno popular, es un hombre de gatillo fácil, provocador, pedimos su remoción", afirmó José Schulman, referente de la Liga de Derechos del Hombre.

La réplica de los referentes cercanos a Fernández llegó después de la respuesta de Berni al propio Presidente, que defendió la política de seguridad que lleva adelante Frederic y le pidió al ministro bonaerense "que se ocupe de los problemas de la provincia".

"Alberto dice que Frederic expresa lo que él piensa en materia de seguridad. Está muy bien que así sea y es lo lógico, pero eso no significa que la ministra exprese lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses", sostuvo Berni en diálogo con Radio La Red. "Los que venimos de la ciencia no creemos en el pensamiento único ni binario como una metodología de construcción política, mucho menos a la hora de sentarnos a diseñar y pensar políticas públicas", agregó. Y remarcó que "nadie es dueño de la verdad absoluta", dijo Berni, en las frases que lo volvieron a enfrentar, ya no con Frederic, sino con la mismísima Casa Rosada.

Cerca del ministro bonaerense intentaban bajar el tono de la disputa. "Berni fue muy respetuoso, expresó sí una postura, frente a otras ideas progresistas que no tienen mucho que ver con la realidad de la provincia", afirmó un vocero del ministro. "Es saludable que después de cuatro años de discurso único dónde todos pensaban lo mismo haya discusiones. Es una tradición, por demás, muy justicialista", agregaban, y a la vez desmentían roces con Kicillof.