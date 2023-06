Rodeada de familiares de víctimas, la madre de Cecilia convocó a una marcha para el domingo y pidió “terminar con los protegidos del poder”

escuchar

RESISTENCIA.- La madre de la joven desaparecida Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, convocó este viernes “a todo el Chaco” a marchar el próximo domingo para “pedir justicia” y aseguró que está “luchando contra titanes”, en referencia al gobernador Jorge Capitanich y al clan Sena, acusado ante la justicia por el presunto asesinato de su hija. También hizo un llamado a “terminar con los protegidos del poder”.

Romero tomó contacto con la prensa en el Centro Cultural Nordeste, rodeada de familiares de víctimas de casos emblemáticos, como Vivian Perrone y Alberto Lebbos. “A todo el Chaco, que vengan este domingo a apoyarme. Necesito a todo el que pueda venir acá. Estoy luchando contra titanes. Agarren una camiseta de la Selección, pongan una estrella rosa y escriban justicia por Cecilia”, exhortó.

La madre de Cecilia también confirmó el “reconocimiento totalmente positivo” de partes de las prendas de vestir de su hija , especialmente de “trozos del buzo”, que -según sostuvo- fue “el último que le había visto cuando fue a casa”, antes de perder contacto con ella. Según pudo constatar LA NACION en el lugar, a Gloria la aplaudieron cuando terminó de hablar y gritaron “justicia por Cecilia”.

Gloria Romero durante su contacto con la prensa Ricardo Pristupluk - LA NACION - Enviado Especial

A Gloria Romero se la vio con la mirada vidriosa y cansada, pero aun así frenó ante todos los medios de comunicación y las mujeres que se acercan a apoyarla. “Uno se prepara, porque yo sabía que mi hija estaba muerta, pero cuando lo ves, cuando te imaginas que también quemaron el cuerpo de tu hija, pienso que tal vez ni siquiera pueda encontrar su cuerpo” , sostuvo la madre de Cecilia en su declaración.

La mujer dijo, de todos modos, que “tal vez se puedan encontrar trozos de huesos que puedan comparar con mi ADN” para constatar la muerte de Cecilia. Gloria Romero habló acompañada por Vivian Perrone, cofundadora Madres del Dolor; Jimena Aduriz, madre de Ángeles Rawson; Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos y la abogada Luciana Carrasco.

“ Te quitan a tu hija, te quitan el duelo, te quitan el cuerpo, pero también nos quitaron el miedo . Y ahora la gente que pasa por la calle me dice ´a mi me pasó esto, a mi me violaron en manada y quiero hablar´. Entonces yo les digo, vengan a la marcha, que les voy a dar el micrófono para que cuenten su historia. Cecilia no es la única. Hay casi 18 desaparecidas en un año y medio en el Chaco ”, advirtió Gloria.

Alberto Lebbos acompañó a la madre de Cecilia en Chaco Ricardo Pristupluk - LA NACION - Enviado Especial

“Esto se tiene que terminar, lo de los protegidos del poder, el tema de que uno tenga que estar haciendo marchas, no debería hacer marchas para que la Justicia haga lo que le corresponde, porque la Justicia tiene que funcionar y ser independiente del poder , de otro modo no funciona. Y ese es el problema que tenemos en la provincia, hay muchos casos sin resolver”, denunció Gloria Romero.

“Acá las Madres del Dolor vinieron a contarme lo que me espera, porque esto va a ser largo y duro. La mayoría de ustedes se van a ir y esto se va a ir diluyendo. Y cuando ustedes no estén presentes, sobre todo los medios nacionales, que no hagan presión, ellos van a volver a su poder. Y yo voy a volver a ser una pequeña ama de casa, con un escarbadientes, luchando contra titanes políticos ”, dijo la madre de Cecilia.

Gloria Romero, acompañada por familiares de víctimas Ricardo Pristupluk - LA NACION - Enviado Especial

Gloria Romero concluyó: “Ellos tienen todo el poder y todo el dinero. Y yo soy solo una ama de casa. Así que le pido a todo el Chaco, a todas las comunidades, a todas las localidades, que vengan este domingo a apoyarme. Juntos somos más. Este domingo yo los necesito acá. Y el que no pueda venir, haga un sticker, una calcomanía, póngala en su auto, en su moto, en su comercio, y si no agarren la camiseta de Argentina, pónganle una estrella rosa, y escriban ´justicia por Cecilia´, por los sueños que le robaron ”.