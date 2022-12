Rodríguez Larreta desde Estados Unidos: “El plan depende de la situación que heredes el 10 de diciembre”

escuchar

WASHINGTON.- Horacio Rodríguez Larreta trajo varios mensajes a Washington. Se puso traje y corbata para hablar de la Argentina, la relación con Estados Unidos, China y Brasil en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y el Congreso, con empresarios, analistas, y, también, con argentinos. Su equipo difundió a diario fotos de la gira. Regaló camisetas de la selección en sus reuniones. Igual, dice que no es tiempo de candidaturas. “No hablo como candidato” , se ataja, apenas arranca una entrevista con LA NACION y otros medios.

Pero en todos lados, aquí en Estados Unidos, Larreta fue recibido y escuchado –e incluso, presentado– como aspirante a la Presidencia de cara a las elecciones de 2023.

El jefe de gobierno porteño cumplió con un rito de los presidenciables de la Argentina: recorrer los pasillos del poder de Estados Unidos para pulir sus credenciales internacionales . En Washington, Rodríguez Larreta prometió credibilidad, reglas claras, reformas, un plan, pero, a la vez, dijo que dar una receta económica precisa “no es serio” porque dependerá de la herencia que se encuentre el próximo gobierno, el 10 de diciembre de 2023.

Entrevista con Horacio Rodríguez Larreta en CNÑ Washington. Captura de TV

Larreta recabó preocupación por la crisis y las “posiciones confusas o contradictorias” del Gobierno , y un interés. “La preocupación por la situación actual coincide en la oportunidad que se nos da con que el mundo necesita nuestra energía, nuestro litio, nuestros alimentos, producto de la guerra, pero los necesita. Eso es una gran oportunidad si la sabemos aprovechar”, señala. “El objetivo central de la política exterior de la Argentina es generar trabajo”, definió.

–¿Cómo debe ser la relación con EE.UU.?

–Estados Unidos es el principal inversor extranjero en la Argentina. Nosotros tenemos que focalizar nuestras relaciones internacionales, nuestro posicionamiento internacional en base a nuestros intereses. Nuestros intereses son generar trabajo en la Argentina. Tenemos que lograr duplicar las exportaciones argentinas. Con la oportunidad que tenemos en energía, litio, otros minerales, y alimentos tenemos una posibilidad de hacerlo. Con eso se nos acaba el problema del tipo de cambio para siempre si logramos realmente una política exportadora muy agresiva en el buen sentido de la palabra. Tenemos que estar focalizados en exportar más y en que se invierta más en nuestro país, y en eso Estados Unidos es un lugar enorme para nuestros productos.

–La Argentina tiene un problema de credibilidad, ¿cómo se recupera la confianza?

–La Argentina necesita un shock de confianza en su posicionamiento internacional, primero de todo, recomponiendo la relación con Brasil . Durante los últimos tres años tuvimos un presidente argentino que no se reunió con un presidente brasileño nunca por un tema ideológico, por un tema de posicionamiento político interno. Eso va en contra de los intereses de la Argentina, es nuestro principal socio comercial. Primero, hay que recomponer la relación con Brasil. A partir de eso, hay que insistir y jugar muy fuerte por la implementación del acuerdo comercial con la Unión Europea porque es un mercado enorme de alto poder adquisitivo. Tercero, hay que seguir el camino de la inclusión de la Argentina en la OCDE, que es un sello de calidad que el mundo valora mucho a la hora de invertir. Tenemos que tener una posición más clara y contundente respecto de la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. En Venezuela, en Nicaragua y en Cuba no hay ni democracia ni defensa de los derechos humanos . En eso tenemos que ser claros y contundentes de qué lado estamos. Son valores innegociables.

Horacio Rodríguez Larreta, con John Kerry, en Washington DC

–¿Alcanza con eso para reconstruir la credibilidad?

–Construir credibilidad lleva tiempo, no hay actos de fe. No es que porque hagas eso al otro día te creen. No existe. La credibilidad, así como se pierde en un minuto, se construye en mucho tiempo. Tenemos que hacer todas estas cosas para empezar un camino de reconstrucción de esa credibilidad. Pero tenemos que ser muy claros, muy claros.

Larreta cree que la herencia que recibirá el próximo gobierno será más complicada que la de 2015, pero confía en que Juntos por el Cambio tendrá más poder y más margen de maniobra porque la gente es más consciente de las “consecuencias nocivas” del populismo. El espacio irá “detallando, profundizando y consensuando” el plan. “El objetivo es llegar a la elección consensuando un plan. Eso ya sería distinto a casi todo lo que pasó en la historia argentina” , dice. Descarta trabajar con el kirchnerismo, incluso con Sergio Massa, porque “suscriben a un modelo de país en el cual yo no coincido”. Deja abierta la puerta con Javier Milei: “No sé qué posición va a tomar, depende de qué posición tome él. Vamos a ver qué hace Milei el año que viene ”.

–¿Qué cambiaría de la política económica de Massa?

–Tendría un plan. Lo más importante es que tendría un plan que fije un rumbo para todos los que toman decisiones económicas, desde el pequeño bar que tiene que tomar un empleado más hasta la gran empresa que tiene que construir una planta. Tenemos que tener un plan. Nadie acá puede decirme que va a pasar con la economía argentina dentro de un mes . Se toman medidas como el dólar soja por 25 días, y ahora se extiende por un mes. Es imposible, es imposible que nadie prevea o planee nada a largo plazo, a mediano plazo. La Argentina tiene una gran oportunidad con algunos sectores que claramente pueden ser motores del enriquecimiento y la recuperación. El litio, los minerales, la energía, el agro, el turismo, las industrias tecnológicas. Todas lo primero que te piden es credibilidad.

–Es lo que dice Massa...

–Si, eso es lo que dice Massa, pero todas ellas piden reglas de juego claras y estables en el tiempo, pero este gobierno no las genera.

Horacio Rodríguez Larreta durante su paso por Washington

–¿Cuáles van a ser los pilares del plan económico?

–Los pilares del plan están en los sectores que dije. La inversión, el aumento de la producción y aumento de las exportaciones en estos sectores y otros. Hoy la industria en la Argentina que a pesar del Estado sigue produciendo no puede no ser competitiva internacionalmente si hoy puede producir con un Estado que solo le complica la vida. Los sectores que tienen potencial son los que mencioné, más buena parte de la industria que es competitiva a pesar del Estado. Por todo esto, yo soy muy optimista, ahora lo que tenes que darle a esos sectores es estabilidad.

–¿Qué reformas hay que hacer?

–Tenes que tener un plan de estabilización, tenes que apuntar a que no podes seguir gastando todos los años más de lo que tenes. Necesitás estabilizar. Con esta volatilidad, con esta inflación, con esta volatilidad del tipo de cambio nadie va a invertir a mediano plazo.

–¿Cómo se estabiliza la economía?

– Depende de la situación que heredes el 10 diciembre del año que viene . Es muy distinto el plan que vos vas a aplicar si la inflación está en seis, está en tres, como dice Massa, o está en doce. Es muy distinto. Es muy distinto si se cumple la meta del Fondo de tener para diciembre del año que viene 5000 millones de reservas que si no las tenés. Es muy distinto el plan con un precio de las commodities como el de hoy, o si es la mitad o si es el doble. Estás hablando de cuál es la herramienta de una situación que no sabes cómo va a ser.

–¿Cómo se da previsibilidad si el plan se acomoda al 10 de diciembre?

–Es que la previsibilidad la vas a dar el día que asumís, no diciendo hoy lo que vas a hacer. La previsibilidad nosotros somos responsables de darlas el 10 de diciembre del año que viene . Las medidas que vas a aplicar, las aplicas a la realidad del 10 de diciembre del año que viene. Si alguien te puede dar una receta económica muy precisa hoy, no es serio eso, que alguien te diga hoy qué va a hacer en un país que no sabe cómo va a ser. El plan económico lo aplicas a una realidad, que es la del 10 de diciembre del año que viene. Obviamente cuando te vas acercando a esa realidad tenés más capacidad de prever cómo va a estar. Pero a un año, hoy, que no sabemos cuánto va a ser la inflación del mes que viene… La voluntad política es estabilizar, hay muchas variantes en el mundo que estamos estudiando de cómo se han estabilizado situaciones similares o peores a la nuestra. Ahora, la receta específica la tenés que aplicar a una realidad que no sabes cuál es.

Larreta con Juan González, asesor principal de la Casa Blanca

–¿Qué impacto tiene la decisión de Cristina Kirchner de abrirse de la pelea electoral?

–No lo sé, pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestros candidatos, en nuestras propuestas, en nuestro mensaje, independientemente de quién sea el candidato, sea Cristina o sea quien sea. Creo que la gente quiere un cambio, sea Cristina o sea quién sea. No siento que para nuestra acción cambie mucho . Tenemos que focalizarnos en consolidar nuestro plan, un plan que genere un cambio, y un cambio que sea estable. La gran diferencia de la Argentina va a ser cuando podamos obtener un rumbo por un par de décadas seguidas.

–¿Qué opina del viaje de D’Alessandro a Lago Escondido?

–Primero, yo condeno que haya habido espionaje filtrando mensajes audios o filtrando o inventando lo que sea, toda la operación. Yo condeno que eso suceda en la Argentina. Segundo, todos los funcionarios del gobierno de la ciudad estamos a disposición de la Justicia y es la Justicia la que tiene que ir a fondo. Yo respeto la división de poderes, y confío en lo que D’Alessandro me dijo .

–¿Es ético que funcionarios se vayan de viaje, de vacaciones con jueces?

–A ver, no… Sinceramente, no conozco la situación de la relación que tiene de amistad o no con esa persona. No conozco qué relación tiene. Depende, uno puede ser amigo de toda la vida y eso no va a cambiar por el rol que tenga. Depende si son jueces que tienen causa o no de la ciudad . No es absoluto.

–¿Pero se pueden dar esas situaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial?

–No es el Ejecutivo nacional, estás hablando de jueces nacionales y un ejecutivo de la ciudad. No está dentro del mismo nivel de Estado. Primero. Y segundo, no sé bien qué relación tenían ellos antes. Yo confío en su palabra, que me explicó que los mensajes fueron fraguados .

–¿Él viajó?

–Él reconoció que viajó. Eso no fue cuestionado en ningún momento.

Horacio Rodríguez Larreta durante su paso por Washington

–¿Y para qué viajó?

–Hay que preguntarle a él, se fue de vacaciones, no sé. Por eso digo, hay que ver cuál es la relación no personal, no me parece que haya posiciones absolutas en eso. Si no me parece que estamos confundiendo. Acá lo grave es que haya espionaje en la Argentina . Espionaje a cualquier persona es gravísimo, más a funcionarios públicos.

–¿No es grave que haya sospechas de corrupción entre funcionarios y jueces?

–Si hay sospechas, para eso está la Justicia. Ese es el rol de la Justicia, no el mío.

–¿Tiene un impacto político para Juntos por el Cambio?

–No veo por qué, y está la Justicia para investigar a fondo, y todos los funcionarios de la ciudad están a disposición de la Justicia, siempre.

–¿Cómo ve los roces de la interna?

–Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que la oposición se ha mantenido unida con el peronismo ahora llamado kirchnerismo en el gobierno. Con esa unidad, ganamos la elección de medio término. Gracias a esa unidad, el Gobierno no ha podido llevarse puestas las instituciones. No pudo ampliar la Corte, no pudo lograr llevarse puesto al Procurador, no pudo lograr la reforma judicial, no pudo lograr la reforma del Consejo de la Magistratura. Gracias a esa unidad, el país no está en default con el Fondo . A la hora de la verdad, la unidad, por sobre todas las cosas. Yo no minimizo que haya tensiones producto de un espacio que aspira a ser mayoritario y es heterogéneo. Yo no digo que esté bien expresar públicamente las diferencias. Yo no lo hago nunca. Nunca van a ver una declaración mía en contra de alguien de Juntos por el Cambio. Nunca. Pero de vuelta, si uno mira, estructuralmente estamos unidos. Y no tengan ninguna duda que vamos a llegar unidos a la elección.