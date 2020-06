El jefe de gobierno porteño salió a desligar al expresidente de la causa donde se investigan actuaciones de la AFI en el gobierno anterior

8 de junio de 2020 • 14:04

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desligó al expresidente Mauricio Macri de l a causa donde se investigan presuntos actos de espionaje ilegal de parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno.

"Repudio estos procedimientos, sobre mí o sobre cualquiera. Pero estoy convencido de que ni Mauricio Macri ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección", dijo el referente del Pro en la ciudad de Buenos Aires, en diálogo con CNN Radio.

"Esta semana me voy a presentar al juez, me citaron en calidad de víctima. Yo confío en que la Justicia investigue a fondo. Confío en que Mauricio Macri no está involucrado en esto . Este es un tema de muchos años y de muchos gobiernos, creo que de una vez por todos deberíamos ponernos de acuerdo en una política de Estado, institucionalizarlo y terminar con esto de raíz", agregó.

El viernes, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena citó a Larreta junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, para darles a conocer material encontrado en computadoras y teléfonos celulares, secuestrados en el marco de una causa de presunto espionaje, cuyo contenido daría cuenta de seguimientos ilegales de los cuales habrían sido víctimas.

Larreta agregó: "Este es un tema que tiene muchos años en la Argentina, y tenemos que terminarlo". Tambuén informó que aún no sabe con exactitud la fecha en la que asistirá al juzgado de Lomas de Zamora.

La causa

La supuesta trama de espionaje ilegal que investiga Villena surgió como la derivación de la declaración indagatoria de un capo narco , identificado como Sergio Rodríguez, apodado "Tomate" o "Verdura" .

Tras quedar detenido el 20 de febrero pasado, Rodríguez confesó que un abogado de la barra brava de Lanús que se presentó ante él como agente de la AFI le garantizó cobertura para expandir su negocio narco. Ese abogado, llamado Facundo Melo, declaró Rodríguez, lo condujo para poner un artefacto explosivo en la casa de un exfuncionario del Ministerio de Defensa.

Ese exfuncionario es el radical José Luis Vila, exsubsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa durante el gobierno de Macri y exanalista de inteligencia. El atentado contra Vila, que ya no vivía en el domicilio donde se colocó el artefacto -una caja con trotyl-, ocurrió en agosto de 2018 y fue denunciado ante la Justicia Federal. En esa causa intervienen el fiscal Guillermo Marijuan y el juez federal Sebastián Ramos.

La lista de testigos

Además de la vicepresidenta Fernández de Kirchner y de Rodríguez Larreta hay otros funcionarios y dirigentes políticos que deberán declarar como víctimas ante Villena, según informaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente. Se trata del vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli; la exgobernadora María Eugenia Vidal, los exlegisladores, Emilio Monzó y Nicolás Massot, el diputado nacional Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Jorge Ferraresi (Avellaneda) y el exjefe comunal de La Plata Pablo Bruera.

Barrionuevo no es el único sindicalista citado como víctima, en la lista también está Hugo Moyano. Villena también convocó al juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, a los periodistas de la LA NACION Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, al sacerdote José Pepe Di Paola, y al obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y a Salvatore Pica, novio de Florencia Macri, hermana del expresidente.