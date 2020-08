Coronavirus en la Argentina: idas y vueltas entre la Ciudad y Nación por la apertura de las escuelas Fuente: Archivo - Crédito: Mauro V. Rizzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 07:56

Escuelas abiertas sí; escuelas abiertas no. Ayer fue un día intenso de declaraciones cruzadas entre autoridades del distrito porteño y de Nación por el protocolo que presentó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para abrir espacios informáticos en las escuelas y que fue desestimado por el ministerio de Educación nacional. Hoy, la Ciudad volvió a insistir en que 6500 alumnos puedan tener acceso a esos espacios. "Sabemos lo difícil que es estudiar a la distancia. Tenemos que recuperar a esos chicos", dijo la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña. Y agregó: "Tanto Nicolás [Trotta, titular de la cartera educativa nacional] como yo tenemos que hablar de pedagogía y no de epidemiología", en el contexto del coronavirus.

La ministra aseguró que ya se había consensuado con la autoridad nacional la apertura de los espacios digitales de las escuelas y opinó que la Nación "analizó el protocolo que presentamos con anteojos de vuelta a clases". "Nos plantearon cuestiones vinculadas al transporte escolar por ejemplo, para para esta política estamos pensando en escuelas de cercanía en barrios vulnerables. Tenemos identificadas 49 instituciones", dijo Acuña en conferencia de prensa. Indicó que el protocolo plantea un alumno cada 15 metros cuadrados (tres estudiantes por aula). "Estamos sobrecumpliendo el acordado de manera interjurisdiccional", resaltó.

Tanto Trotta como el ministro de Salud nacional, Ginés González García, explicaron que el rechazo a la propuesta porteña estaba relacionada con cuestiones epidemiológicas, con el incremento en la cantidad de casos de contagio de coronavirus en la Ciudad. Ayer, se reportaron 1554 nuevos infectados en el distrito, pero Acuña respondió que ese número se afectó por la carga retrasada de los efectores privados. "Todas las decisiones que tomamos las hacemos con Quirós [Fernán, titular de la cartera sanitaria de la Ciudad]", dijo.

Acuña aseguró que el problema no es la conectividad - y explicó que llevan entregadas alrededor de 13.000 computadoras, unas 1000 por semana -, "pero sabemos lo difícil que es estudiar a la distancia, lo difícil que es aprender y ganar autonomía. Hay cuestiones de fondo, sociales, económicas".

De acuerdo a su explicación, representantes de la cartera de Educación, de Desarrollo Social y de distintos organismos se están poniendo en contacto con los 6500 alumnos que se sabe que perdieron el vínculo con la escuela para ver cuál es su realidad, qué recursos necesitan.

"No vamos a resignarnos a no ponernos de acuerdo en un tema tan prioritario como es la educación. Vamos a seguir insistiendo para que nos permitan abrir las escuelas para el uso de los espacios digitales y para el acompañamiento de los chicos y chicas que tienen dificultades para tener el vínculo con la escuela", agregó la funcionaria que desestimó que por ahora estén pensando en apelar a una medida judicial.

Protocolo y situación sanitaria

Antes de la conferencia de esta mañana del Ministerio de Educación porteño, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, dijo que "no han dado conformidad al protocolo de la Ciudad porque no se corresponde con el uso de espacios digitales". En una entrevista en Radio Metro, el funcionario repitió, tal como lo explicó ayer al anunciar que no se aprobaba el protocolo porteño, que "no están dadas las condiciones epidemiológicas y el protocolo no cumple 15 de los 25 puntos que establece el aprobado por la Ciudad y las 23 provincias para el reinicio de la actividad escolar".

Acuña dijo que "hay que trabajar progresivamente para la apertura a clase de forma cuidada y progresiva, respetando las medidas de seguridad y de acuerdo a los datos epidemiológicos que los equipos vayan indicando en términos de posibilidad". La funcionaria señaló que le pidió a su par en la Nación una reunión en conjunto con los titulares de la cartera sanitaria nacional, Ginés González García y su par porteño, Fernán Quirós, para seguir trabajando en el tema. "Anoche nos suspendieron la reunión que teníamos pensada para hoy", agregó durante la conferencia.

"Muy seguro"

Quirós había asegurado que el protocolo presentado "es muy seguro" y que no se trata de "un problema de conectividad o de tecnología", sino de "algo más profundo". "Esos niños perdieron el vínculo con la escuela (...) Queremos ir a ver niño por niño y comprender el contexto familiar, social y cultural para ver por qué perdieron el vínculo y poner al Estado a disposición para darles oportunidades", reflexionó.

Y González García también dejó en clara su postura."Está claro que mientras haya circulación comunitaria no debe haber apertura de las escuelas de ninguna manera; ayer hubo más de mil trescientos casos nuevos en la ciudad de Buenos Aires, no están dadas las condiciones epidemiológicas", concluyó el ministro en diálogo con CNN Radio.