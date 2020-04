Rodríguez Saá implementó sus propias medidas en San Luis

Jaime Rosemberg 14 de abril de 2020

"Acá yo no dejo pasar a nadie", afirmó el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá , en medio de la reunión por videoconferencia, ante el silencioso asombro del presidente Alberto Fernández y el resto de los gobernadores, la semana pasada.

El mandatario peronista puntano volvió a sorprender con otra medida de inusual dureza, relacionada-según dicen en el gobierno puntano-con el combate al coronavirus en su provincia: por medio de una disposición, se prohíbe desde el sábado pasado el ingreso de los diarios nacionales-entre ellos La Nación -a la provincia por los pasos terrestres habilitados. La excepción: el Diario de la República, propiedad de la familia que ostenta el poder en la provincia desde 1983, se distribuye normalmente.

Los distribuidores y vendedores de diarios y revistas expresaron su rechazo a la medida. "Por DNU hemos sido habilitados, mientras duren ciertas limitaciones impuestas debido a la pandemia por la que atravesamos, para llegar a todo el público de la provincia, con los diarios que se editan en forma diaria a los lectores, con la finalidad de mantener informada a toda la población, en su derecho indispensable a estar informada. (.) Sin embargo, los pasados días sábado 11 y domingo 12 del presente mes, se nos impidió el ingreso de diarios y revistas en los tres pasos fronterizos: La Punilla, Justo Daract y Vizchacheras.", aseguraron las distribuidoras a través de un comunicado.

"Decenas de trabajadores del rubro ven impedida su labor y la población ve censurado su derecho a estar informada por el medio de su elección. Es por todo ello que solicitamos que se revea tal normativa y se nos permita ingresar los medios que por derecho y necesidad hoy tenemos vedados", afirmó Jorge Daffra , titular de la distribuidora de Villa Mercedes, quien confirmó a La Nacion que las restricciones se mantienen " a pesar de que tenemos el permiso nacional de circulación" y "que esto nos perjudica a todos". Daffra, ex diputado provincial opositor a los Rodríguez Saá, intentó personalmente atravesar el límite provincial con los paquetes de diarios desde Río Cuarto, Córdoba, pero la policía puntana se lo impidió.

"La provincia permanecerá cerrada. El que entra hará cuarentena", afirmó el mandatario puntano-que va por su cuarto período de gobierno-en el reporte diario del domingo, que lleva adelante él mismo cada noche. Detalló allí que los "camiones de carga nacionales" podían ingresar a la provincia, pero nada dijo de la prohibición a la llegada de los medios gráficos. Desde el gobierno puntano reconocieron a este diario el hecho, pero afirmaron que los camiones no pasaron ni pasan porque no contaban con los permisos correspondientes . Citaron además el caso de una droguería de Mendoza, que "usó las redes para dejar mal a la provincia por sus controles pero después quedó en claro que no utilizaban los transportes adecuados", afirmaron. "Todo vehículo autorizado por Nación puede ingresar y pasar por la provincia", afirmó hoy el coordinador de Seguridad, Luciano Anastasi , a FM Ciudad de San Luis.

Atento a los pocos casos de coronavirus registrados en su provincia-sólo 11 en total, y ninguno en los últimos días-el mandatario estableció la división de su provincia en tres zonas según su riesgo sanitario, y evalúa liberar restricciones en algunos pueblos y localidades sin circulación del virus. La propuesta fue girada en las últimas horas a la jefatura de gabinete para ser aprobada.