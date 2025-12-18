El Gobierno denunció penalmente a los controladores aéreos tras las medidas de fuerza en aeropuertos

El Gobierno, a través de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), presentó una denuncia penal contra la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), luego de que el gremio iniciara este miércoles una serie de medidas de fuerza que afectaron el tráfico aéreo en aeropuertos de todo el país.

Según pudo saber LA NACION tras acceder a la presentación judicial, la administración de Javier Milei denunció presuntas infracciones vinculadas con la seguridad del sistema de navegación aérea, a partir de un episodio en el que el sindicato colgó banderas en el exterior de las torres de control del Aeropuerto Jorge Newbery y la terminal de Ezeiza, “entre otros más”, según reza el texto.

El Gobierno denunció al gremio de los controladores por poner en riesgo la seguridad aérea. EANA

“Se funda la presente denuncia por presunta infracción aeronáutica a la Ley N.º 17.285 Código Aeronáutico”, indica la denuncia que quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas.

“La colocación de dicha bandera en las torres citadas no solo obstaculiza la normal labor sino también el peligro que ello puede ocasionar a terceros en caso de que dicha bandera se desprenda del lugar de colocación, poniendo en inminente riesgo la seguridad operacional y de otros operadores que brindan servicio”, alertaron las autoridades de EANA, que depende de la Secretaría de Transporte nacional, y sumaron como prueba algunas imágenes de las telas colgadas en distintas torres de control.

“Si la bandera se desprende y es absorbida por una turbina de un avión podría generar un daño de gran envergadura estando en riesgo la vida de los pasajeros y su tripulación, como así también y los daños materiales de las aeronaves”, agregaron desde el organismo estatal.

Medidas de fuerza de los controladores

La denuncia por averiguación de delito contra la seguridad de la aeronavegación se radicó al finalizar la jornada de este miércoles donde el paro de controladores aéreos que se llevó adelante entre las 8 y las 11 generó complicaciones para miles de pasajeros en el aeropuerto internacional de Ezeiza y en Aeroparque, entre cancelaciones, reprogramaciones y demoras en vuelos de cabotaje. Voceros de las aerolíneas estimaron que entre ayer y hoy, cuando se prevé otro cese de actividades, el número de pasajeros afectados será de más de 40.000.

Paro de controladores en aeroparque Ricardo Pristupluk

Para este jueves, cuando la medida se replique entre las 16 y las 19, Aerolíneas Argentinas estimó que un mínimo de 61 vuelos y unos 9063 pasajeros se verán afectados por el paro. A su vez, Flybondi advirtió a través de un comunicado que, como consecuencia de las medidas de fuerza anunciadas por Atepsa, se vio obligada a modificar la programación tanto del miércoles 17 como del jueves 18 de diciembre.

Paro de controladores en aeroparque Ricardo Pristupluk

Paro de controladores aéreos en aeroparque. 94 vuelos y 11.000 pasajeros afectados Ricardo Pristupluk

Según el cronograma que publicó el gremio de los controladores, los paros continuarán el próximo martes 23 de diciembre, día en que se verán afectados los despegues entre las 19 y las 22, mientras que el sábado 27 será la primera jornada que perjudique a los servicios con destino internacional, entre las 14 y las 17. Finalmente, el lunes 29 de diciembre, se verían afectados todos los despegues desde las 8 hasta las 11.

El gremio dice que las medidas de acción sindical son legítimas y responden a “la ausencia de diálogo, los incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), la negativa a reincorporar trabajadores despedidos y una situación salarial cada vez más crítica”.