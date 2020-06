Rogelio Frigerio, rodeado de Horacio Rodríguez Larreta y de Martín Lousteau, en una imagen de finales del año pasado Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2020 • 23:27

Rogelio Frigerio, exministro del Interior del anterior gobierno, se sumó ayer al reproche opositor a los dichos del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respecto de que la pandemia del coronavirus hubiera sido "una catástrofe" si hubiera ocurrido en el gobierno de Mauricio Macri.

"La unidad nacional es un camino de ida y vuelta. Los funcionarios del gobierno nacional tienen que trabajar en conjunto con la oposición para llevar tranquilidad a todos los argentinos", dijo Frigerio, uno de los dirigentes del sector de Cambiemos más proclive al diálogo con el actual oficialismo.

En similar sentido se pronunció quien fue su mano derecha en el ministerio, el actual diputado nacional Sebastián García de Luca. "Estamos pasando una situación de mucha incertidumbre y gravedad como para estar en la politiquería electoral. La pandemia no conoce de grietas. Basta de gritos para la tribuna y busquemos acuerdos para salir de esta crisis", señaló.

Cafiero había desatado el enfrentamiento con la oposición en la mañana del sábado cuando declaró: "Hay una intencionalidad política de dañar al Gobierno (con las quejas por la extensión de la cuarentena). Imagínense lo que hubiese sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe".

La reacción de Cambiemos no se hizo esperar. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue el primero en reaccionar, a pesar de su buena sintonía con el gobierno nacional por la gestión de la crisis sanitaria. "Estoy totalmente en desacuerdo con los dichos del jefe de Gabinete de la Nación. Y mucho menos decirlo en este momento, en el que todos los argentinos tenemos que trabajar juntos. No me voy a enganchar en discusiones políticas", escribió en su cuenta de Twitter.

La mesa nacional del Pro también salió a defender a Macri con un durísimo comunicado. "Más allá de que la frase es una provocación, que no contribuye al diálogo político que el propio gobierno dice impulsar, queremos responderla con una lista de cosas que sí creemos que habrían ocurrido (o no habrían ocurrido) en un segundo mandato de Mauricio Macri", dice el texto que firma la exministra Patricia Bullrich.

Macri, indicó el texto en un ejercicio contrafáctico, "habría confiado más que nunca en la responsabilidad de los argentinos y menos en la imposición estatal", "habría"advertido los efectos del aislamiento estricto sobre otras patologías de la salud y sobre el empleo y el trabajo de los argentinos" y "no habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones, eludir el control del Congreso y buscar la impunidad o la libertad de delincuentes condenados".