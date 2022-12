Rosario violenta: trabajadores portuarios forzaron el ingreso al Palacio Municipal y generaron graves destrozos

escuchar

SANTA FE.- Los trabajadores estibadores agrupados al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), en conflicto desde hace semanas con la Terminal Puerto Rosario (TPR) por reclamos salariales y el despido de 50 obreros del sector, irrumpieron esta mañana en el recinto del Concejo Municipal de esa ciudad y luego en el hall del Palacio Municipal y al grito de “Con el Supa no se jode”, forzaron los ingresos, rompieron las puertas y destrozaron computadoras y otros elementos de trabajo en esas dependencias.

La presencia en el Concejo fue el primer punto de detención de la movilización que se inició en la zona de 27 de Febrero y Circunvalación, lugar del corte que vienen realizando, continuó hacia la sede del Ejecutivo Municipal y luego fueron hasta la sede de la gobernación, donde los trabajadores esperan ser recibidos por el gobernador, Omar Perotti, a quien exigirán su mediación para superar el conflicto.

Todo sucedió imprevistamente y de manera violenta, señalaron voceros del municipio, quienes admitieron que hubo escena que incluyeron golpes y amenazas a algunos concejales y funcionarios.

Unos minutos después de los empujones a algunos concejales que intentaron poner un freno al accionar de los estibadores, la situación comenzó a normalizarse cuando los ediles accedieron a tener una reunión con algunos de los representantes gremiales. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta para satisfacción de los movilizados teniendo en cuenta que los concejales aclararon que solo tenían posibilidades de gestionar reuniones, aunque sin poder de resolución del caso.

La reacción del municipio no se hizo esperar. “Fue un hecho de vandalismo. Las cámaras permitirán identificar a quienes fueron los que ingresaron. Nosotros habíamos cerrado las puertas porque preveíamos que podía haber un episodio violento”, dijo el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago.

La municipalidad de Rosario, custodiada después de los disturbios Marcelo Manera

“Nos advirtieron sobre lo beligerante de las medidas de los trabajadores. El Palacio estaba con sus puertas cerradas, los portuarios tomaron posesión del patio. Estamos relevando datos particulares, habría agresiones personales a empleados del Concejo. 40 o 50 adentro y 100 personas afuera. Rompieron íntegra la puerta, sin mediar una sola palabra ”, explicó el funcionario para luego ampliar: “La actitud vandálica no justifica la legitimidad de cualquier reclamo sindical. Es un hecho vandálico, se van a viabilizar las denuncias pertinentes, ya tomamos contacto con los fiscales, vamos a exigir que se profundicen todos los hechos, los vecinos no tienen que padecer la rotura de bienes que le pertenecen como comunidad”, remarcó.

En tanto, el funcionario municipal detalló: “Desde mi oficina no reconozco persona alguna. Cerramos las puertas y teníamos custodia, los manifestantes generaron episodios violentos. Cualquier reclamo gremial no habilita a que se vandalicen los bienes del Estado, el municipio no tiene nada que ver en el conflicto, no hay circunstancia que pueda justificar la violencia”.

Por su parte, la presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck, aseguró que “estamos relevando todos los daños que generaron los manifestantes para exigirles que cubran la reparación”.

Norma López, concejala del Frente de Todos (FdT) indicó: “Siempre recibimos a trabajadores de todos los sectores. Lamentamos su situación, pero no es el modo de acceder al Concejo”, subrayó.

Los trabajadores del puerto de Rosario, que están en conflicto desde hace varios días con las dos empresas licenciatarias de TPR. César Aybar, secretario general del Supa Rosario, explicó el origen de la manifestación: “Lamentablemente, no llegamos a un acuerdo en la reunión que ayer tuvimos con las empresas, con el Ministerio de Trabajo y con el presidente del Enapro (Ente Administrador Puerto Rosario). Pusimos sobre la mesa un proyecto de acuerdo integral, en el que todas las partes garantizan la paz social para seguir trabajando con normalidad. El gobierno hizo bastante para destrabar el conflicto, pero la empresa mantiene su postura de despedir trabajadores”, señaló.

Destrozos dentro de la Municipalidad de Rosario Marcelo Manera

Según el sindicalista, “ hay 600 compañeros en la calle sin recibir un peso. Esto es gravísimo. El gobernador, insisto, tiene que hacerse responsable porque el puerto es público”. Tras esa reunión, con pocos resultados, el Supa anunció un paro por tiempo indeterminado.

Días atrás, la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, llamó a Aybar para manifestarle su preocupación por la cantidad de paros que hay en distintas terminales portuarias del país. “Entiendo la preocupación por los ingresos en dólares, pero acá tenemos 600 familias que no tienen para comer. No hay punto de retorno, está complicándose cada vez más y nada hay más reaccionario que el hambre”, respondió Aybar.

Cerca de mediodía, tras el paso por el concejo y el Palacio municipal, la movilización continuó por las calles del macrocentro rosario hasta arribar a la sede de la Gobernación, aguardando que algunos dirigentes puedan ser recibidos por el gobernador y algunos de los ministros que hoy se encuentra en esa ciudad.

Temas RosarioViolencia