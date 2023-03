Rossi, sobre los partidos de la Selección: “Si Torneos no cumple puede perder la licencia”

escuchar

A través de una resolución oficial firmada por la Jefatura de Gabinete se dictaminó hoy que todos los partidos que la selección nacional de fútbol dispute a lo largo de este año, incluidos el que protagonizará este jueves ante Panamá en el estadio de River y el de la semana próxima ante Curazao, serán transmitidos por la Televisión Pública. “Si Torneos no cumple puede perder la licencia de transmisión”, advirtió Agustín Rossi, a cargo de la firma del documento publicado en el Boletín Oficial.

“Esa empresa, que tiene los derechos privados de la televisación, no accedía a negociar con la televisión pública; con la excusa de que es un amistoso [el del jueves] no se sentía obligada a transmitir el partido por otras vías. Es un hecho importantísimo para los argentinos. Lo que se generó para ver a la Argentina en el estadio con las entradas”, explicó Rossi en diálogo con Futürock.

Con la resolución 228/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, la compañía, añadió el ministro, debe compartir los derechos de televisión con la TV Pública si no quiere ser sometido a sanciones debido a que la decisión oficial se basó en el artículo 77 de la Ley N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Allí se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los “contenidos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”.

“Nosotros queremos negociar, pero si no vamos a presentar una cautelar en la Justicia e iremos a fondo con las penalidades ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)”, advirtió Rossi que añadió que espera “que la empresa entre en razones y podamos llegar a buen puerto”. “Es una mezquindad desde el punto de vista económico”, cerró al respecto del tema el jefe de gabinete nacional.

Durante las últimas semanas, la @TV_publica realizó las gestiones necesarias ante la empresa Torneos y Competencias para adquirir los derechos de transmisión de los partidos amistosos de la Selección Argentina de Fútbol, tal como ocurrió para el mundial de Qatar 2022. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) March 20, 2023

La resolución fue dispuesta luego de que, el pasado 9 de marzo, la empresa Torneos y Competencias informara que “no vendería los derechos” y que, en consecuencia, “los encuentros amistosos de la Selección solo podrían ser vistos a través de la señal de cable privada TyC Sports de la cual el Grupo Clarín es uno de sus accionistas mayoritarios”, había indicado más temprano Rossi en una serie de mensajes que publicó hoy en Twitter al dar a conocer la medida.

Interna del Frente de Todos

Rossi se refirió también a la tensa interna del Frente de Todos (FdT). “Yo desdramatizo las elecciones. Que haya tensiones políticas es razonable, las hay en todas las coaliciones. Hay que ser más respetuosos de la propia dinámica interna que desembocara en una fórmula de síntesis que nos englobe y, si no es así, habrá PASO para ver quien nos representa en la próxima elección”.

“Hay que poner el máximo esfuerzo en la gestión y tratar de no participar en estos debates, pero me es imposible cuando me invitan a un reportaje y el 80% de las preguntas tiene que ver con la interna”, se desligó el jefe de gabinete nacional, que dijo que “el peronismo siempre es competitivo”.

Respecto de la situación de Cristina Kirchner por la causa Vialidad, Rossi resaltó que está “claramente, la sentencia es proscriptiva”. “Si tendría que hablar con ella primero la escucharía para ver por qué no quiere ser candidata. Creo que es para no someterse a las situaciones que vivió Lula en su momento”, explicó el funcionario del gabinete de Alberto Fernández.

Rossi desatacó la labor de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y dijo que las decisiones que se tomen en torno a posibles anuncios económicos serán comunicadas a través de esa cartera.

“A esas complejidades que venían, como la inflación, le agregamos una cuestión mayor como lo es la sequía. Las distintas estimaciones sobre la menor cantidad de exportaciones que vamos a tener, situación que tiene también impacto en los ingresos fiscales, es un tema que tiene un impacto sobre la economía y sé que el ministro está trabajando para ver cuáles son las medidas que se pueden tomar”, explicó el funcionario. Al ser consultado sobre un posible desdoblamiento cambiario, Rossi indicó que “sería muy irresponsable de mi parte contestar esa pregunta”.

