Rubén "Pollo" Sobrero: "La CGT es una cueva de bandidos"

El secretario general de la Unión Ferroviaria de la sección Oeste, Rubén "Pollo" Sobrero, estuvo en el programa A la medianoche, que conduce Luis Novaresio por A24, y se refirió a la coyuntura sindical con fuertes definiciones. "La CGT es una cueva de bandidos", comenzó. Además, acusó al secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, de mandar a ejercer violencia física contra sus trabajadores. También criticó a Macri y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich . En un momento de la entrevista confesó que uno de sus hijos pertenece al Pro.

"La CGT es una cueva de bandidos, y lo digo con dolor porque son la herramienta que fue creada en defensa de los laburantes", expresó Sobrero. Y agregó: "Los principales dirigentes de la CGT son los que más despedidos tienen, no les importa que sus compañeros queden en la calle, les importa su bolsillo".

Ante la consulta de si prefiere a Macri o a Cristina al momento de dar su voto, respondió: "Votaré en blanco. Yo no elijo entre guatemala y guatepeor". Luego, afirmó que entre uno y otro "no quedan dudas" de que "Macri es peor". "[Macri] ya se fue al barranco. Él y Carrió son parte de algo que ya tiene fecha de vencimiento y tenemos que pensar qué hacemos para adelante porque lo peor no llegó", dijo. Sin embargo, contó que cuando discute con sus compañeros ferroviarios sobre votar a Cristina les menciona la tragedia de Once y les dice: "¿Querés volver a eso?".

"Tengo un hijo que es del Pro"

En un momento dado de la entrevista Sobrero contó cómo está compuesta su familia y reveló un impensado detalle: "Tengo un hijo que es del Pro". También tiene dos hijas que militan en el Frente de Izquierda y una hermana que lo hace en el catolicismo. Sobre su hijo macrista, opinó: "Influyó mucho la ausencia de padre porque cuando uno milita hay ausencia de padre y a los hijos les quedan esas broncas. Mis dos primeros hijos se educaron con la madre, yo militaba mucho. Pero sí puedo decir que los eduqué a ser libres, y a los hechos me remito. Trato de no discutir de política con él, porque es mi familia (.) Soy el que impone que no se hable de política en la familia y cuando me hablan, me hago el boludo ( sic)". En tanto, el sindicalista se definió como trotskista -morenista, por el dirigente trotskista argentino Nahuel Moreno.

"A Macri le sirve más que un Fernández que un Pollo Sobrero", relató después. Se refería al secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández. "Contrata patotas y van y te cagan a palos ( sic) a los colectiveros. El otro día la línea 520 estaba parando por problemas de inseguridad y la empresa contrató una patota para que cagara a palos a sus laburantes". Después señaló que Fernández tiene "acciones en las distintas líneas de colectivos". Por otro lado dijo que tiene una buena relación con Hugo Moyano, aunque no comparte su ideología.

Por último se mostró en las antípodas del ministro de Transporte de la Nación: "Dietrich es una persona totalmente repulsiva, un montón de veces le mandé cartas porque quería discutir con él y te mira con desprecio, de arriba, con asco. Es rubio... no tiene nada que ver con nosotros, nos miran con desprecio, nos miran con asco".