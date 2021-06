Sabina Frederic apoyó los cierres intermitentes por el coronavirus: “Es un buen esquema para el país”

A horas del comienzo de un nuevo fin de semana de confinamiento estricto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, analizó al impacto de las restricciones con el foco puesto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En declaraciones radiales, dijo que las medidas permitieron reducir drásticamente la circulación y apoyó la idea de que se realicen cierres intermitentes para prevenir una nueva escalada de contagios por coronavirus. “Me parece un buen esquema para el país”, manifestó.

“Hay que ver qué sucede en estos dos días, pero la evaluación que hacemos es que hubo una disminución muy significativa de la circulación comparada con la fase anterior a este decreto. Fue del 66% el primer sábado y alcanzó el 77%”, detalló la funcionaria en diálogo con CNN Radio. Y agregó: “Realmente hubo un acatamiento muy alto por parte de la población, que se debe a la consciencia colectiva”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que se apliquen cierres intermitentes en una siguiente etapa -que podrían incluir confinamientos duros de nueve días seguidos por períodos de 12 días más flexibles-, expresó: “La próxima semana los especialistas y el Ministerio de Salud analizarán cómo seguirán las restricciones. Mi evaluación personal es que esto funcionó muy bien. También hay que revisar el impacto desde el punto de vista económico. A mí sí me parece que es un buen esquema para nuestro país”.

Con respecto a los controles que se desarrollan este fin de semana en el AMBA, Frederic recordó que incluyen 75 puntos que cuentan con la presencia de 11.500 efectivos de las fuerzas federales. “Están en lugares clave como Puente Pueyrredón y La Noria, la Autopsita Richieri o los peajes de las rutas 8 y 9 y la Panamericana”, señaló.

El vínculo con Berni

La funcionaria también se refirió a las fuertes demoras que se registraron en algunos de los operativos realizados semanas atrás. “Esos controles no fueron hechos por las fuerzas federales. Los implementó la provincia de Buenos Aires, que tiene la facultad de ponerlos donde creen que hagan falta. Yo sí me ocupé de comunicarme con el distrito para avisarles que no había espacio para la circulación de ambulancias y de personal sanitario. No debe pasar eso”, expresó. Dio así una versión contraria a la del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien desvinculó de ese caos y responsabilizó a la cartera de Frederic.

Al respecto, Frederic puntualizó sobre su vínculo con Berni, quien en los últimos días aseguró que no cuenta con el apoyo del Gobierno nacional y reprobó los manejos de la funcionaria en la provincia.

“Yo creo que hay que cerrar este asunto. La verdad es que hemos trabajado con la provincia en todo lo que se nos ha pedido. Hemos hecho operativos conjuntos en estos días con la Policía y con la Agencia de Seguridad Vial y duplicado la cantidad de personal de las fuerzas de seguridad federales en apoyo a la Policía de la provincia. También se transfirieron $38 mil millones en compra de patrulleros”, explicó la ministra, e insistió: “El apoyo de la Nación a la provincia es una obligación nuestra y ha sido absoluto”.

LA NACION