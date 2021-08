Sabina Frederic habló sobre el diputado baleado en Corrientes y confirmó que aún “no hay pistas firmes” sobre el agresor

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se refirió hoy al caso del diputado correntino baleado el jueves pasado en plano acto de campaña, Miguel Arias, y confirmó que si bien están involucrados en la investigación del caso aún no hay avances que lleven a determinar motivos o a identificar al agresor.

“Hasta el momento no hay pistas firmes, se va a reconstruir el hecho para cerrar hipótesis y sospechas”, dijo la funcionaria en diálogo con la radio AM 750 y tras ello asimismo confirmó que Arias está estable pero que “la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo”.

Tras ello Frederic afirmó que está en contacto permanente con el gobernador de Corrientes y agregó que todos en la provincia “están bastante consternados por el hecho”. “Hasta el momento no hay un avance en la investigación”, insistió.

Las declaraciones de la ministra tuvieron lugar horas después de que dispusiera el traslado de efectivos de la División Homicidios, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de dos brigadas de investigación de la provincia de Misiones, con el objetivo de colaborar en el esclarecimiento del atentado contra el diputado Miguel Arias, ocurrido en la localidad correntina de Tapebicuá.

El ministerio además puso “a disposición el Hospital Médico Policial Churruca Visca, especializado en heridas de bala, que la PFA posee en esta Capital Federal, para cualquier tipo de intervención médica necesaria”.

El momento en el que el diputado Arias recibe un disparo en el abdomen

Por su parte la Policía Federal Argentina ofreció el sistema de identificación Luna con el objetivo de detectar al responsable del disparo a través del análisis de imágenes obtenidas en la investigación, según publica la agencia de noticias Télam. Y la Gendarmería Nacional Argentina anunció el traslado personal técnico para llevar adelante las pericias sobre el predio donde ocurrió el hecho.

Arias, diputado nacional del Frente Corrientes de Todos, fue baleado el jueves por la noche durante un acto de cierre de campaña que tuvo lugar en la localidad de Tapebicuá. Actualmente se encuentra internado en el Hospital Escuela General San Martín de la capital provincial, donde fue trasladado ayer con pronóstico “reservado”.

LA NACION