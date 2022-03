Sabina Frederic, sobre los dichos de Elizabeth Gómez Alcorta: “Está instalando un debate con un sector del movimiento de mujeres que termina siendo muy punitivista”

Tras la polémica causada por los dichos de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que afirmó que los detenidos por la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo “no son monstruos, son varones socializados en esta sociedad”, la exministra de Seguridad, Sabina Frederic, compartió su visión, aunque hizo algunas salvedades al respecto.

“Comparto la visión de Elizabeth Gómez Alcorta”, dijo en diálogo con Radio La Red Frederic, quien hoy es directora de los Cascos Blancos, cuerpo que dará asistencia a Ucrania en medio de la embestida de violencia que vive por parte de Rusia.

Tras ello Frederic explicó que la ministra, en sus dichos, en realidad exponía una discusión que se da con parte del movimiento de mujeres “que termina siendo punitivista” y que es un debate que debe darse de manera más profunda.

“Hay temas en los que no debatimos en profundidad y nos quedamos en análisis superficiales devorados por la cotidianeidad de este país que no nos da respiro”, explicó. “Creo que la idea de Elizabeth no es sacar de foco que este hecho es un hecho criminal, al contrario debe caer todo el peso de la ley sobre ellos”, detalló.

Así, apuntó a que la funcionaria quiso plantear la necesidad de una “mirada preventiva sobre cómo hacer para evitar en el futuro estas situaciones” y señaló: “Evidentemente nuestra ministra debe mover el eje del debate porque estos muchachos son estudiantes universitarios, de clase media, y aún así comenten hechos de una gravedad extrema y son parte de la sociedad. La sociedad produce varones así”.

Ayer, los dichos de Gómez Alcorta, fueron cuestionados por diferentes figuras políticas como Patricia Bullrich, que interpretó que la funcionaria justificaba el accionar de los violadores y culpaba a la sociedad, en vez de hacer un descargo más duro frente a lo ocurrido.

Gómez Alcorta también había intentado explicar sus dichos desde Twitter, cuando por la tarde posteó que un violador “puede ser tu hermano, tu amigo, tu papá”. Sobre ese tuit puntual, le consultaron a Frederic si no le parecía que la funcionaria insinuaba que todos los hombres estuvieran cortados por la misma tijera, con un sesgo violador.

Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. — Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 2, 2022

“Creo que está instalando un debate con un sector del movimiento de mujeres que termina siendo muy punitivista, que termina castigando a todos los varones sin excepción y acusándolos de bestias como si no fueran parte de la especie humana, pero la especie humana produce gente dañina, agresiva y asesina”, contestó.

“Hay elementos socioculturales que están presentes en las transformaciones sociales y relaciones de género que hemos vivido en los últimos 100 años y afectan a un sector de los varones y se combinan con otros fenómenos que tienen que ver con la violencia que atravesamos en estos años. Hemos asistido a muchos hechos de violencia no habituales en la Argentina. Yo sé que la Argentina tolera muy poco la violencia y eso es muy bueno”, cerró.