La embajada de China en la Argentina apuntó contra Peter Lamelas y lo acusó de tener “prejuicios ideológicos”

La embajada de China en la Argentina publicó un mensaje en rechazo a las declaraciones del embajador estadounidense Peter Lamelas, quien se había referido a la presencia china en los países de América Latina y a la importancia de que Estados Unidos “se preocupara” por eso.

“Lamelas atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y la Argentina”, consideró el portavoz de la Embajada, Wang Wei, en el comunicado que publicaron en sus redes. Lamelas había concedido una entrevista al medio salteño El Tribuno, en el que, entre otros temas, consideró que los estadounidenses “ignoraron” a América Latina por muchos años y, a partir de eso, “los chinos se metieron”.

El comunicado de la embajada china continuó: “Sus comentarios ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría que aún mantienen ciertos sectores estadounidenses que incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia. Al respecto, China expresa su fuerte descontento y rotundo rechazo”.

Declaración del Portavoz de la Embajada China🇨🇳 en Argentina sobre las afirmaciones erróneas del embajador estadounidense Peter Lamelas pic.twitter.com/d1TMtoJXJh — Embajada de China en Argentina (@ChinaEmbArg) April 20, 2026

La declaración también sumó datos sobre la presencia económica de Estados Unidos en China: indicaron que actualmente funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que “supera los 1,2 trillones de dólares” y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%. Además, señaló que la gran mayoría de esas firmas adelantaron que “continuarán operando en China”, y que muchas de ellas incluso “están ampliando sus inversiones”.

“Estados Unidos no puede aplicar su política de ‘América Primero’ y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China”, siguió.

Y cerró: “Aconsejamos a las personas interesadas que reconozcan la corriente principal del mundo actual. En lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la ‘amenaza china’, sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de la Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.

La preocupación de Lamelas

Peter Lamelas, el embajador de EE.UU. en la Argentina. Marcos Brindicci

De esta forma, el comunicado hizo alusión directa a las declaraciones de Lamelas, quien consideró que “cuando tratas con ellos, tratas con el gobierno chino, no con una industria privada”.

“Es un sistema controlado por un gobierno comunista, que usa ese control para manejar la información y a la gente”, consideró el funcionario trumpista.

“Estados Unidos estaba durmiendo y se despertó ahora: por [Javier] Milei, por el presidente [Donald] Trump, por Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU). Estamos prestando atención a Latinoamérica. Los chinos son competencia y tienen otros intereses, otros valores. Tenemos que estar preocupados por eso“, remarcó el embajador.

Finalmente, respecto de los acuerdos comerciales que mantiene el país con China, Lamelas expresó: “La Argentina hace negocios con el mundo, yo entiendo eso. Pero creo que en temas de seguridad, comunicaciones e infraestructura clave, tiene que estar preocupada por ellos".