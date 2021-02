El intendente Federico Bodlovic quedó en el centro de la polémica tras recibir la vacuna rusa junto a su mujer, la jueza de Paz Bernardita Manucci, y otros funcionarios municipales, mientras en el hospital local no alcanzaron las dosis para el personal prioritario Crédito: municipalidaddecmteluispiedrabuena.gob.ar

EL CALAFATE.- No integran el personal de salud prioritario que debía recibir la vacuna rusa contra el coronavirus, según marca el plan estratégico que se suponía ellos debían hacer observar, pero el intendente de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Federico Bodlovic, su esposa -que es jueza-, los miembros del Comité de Emergencia local y hasta un chofer del municipio recibieron la Sputnik V. Así lo confirmó el director del hospital, el doctor Mario Tripputi, en una asamblea ante los trabajadores. El Ministerio de Salud de Santa Cruz inició una investigación y no descartan sanciones.

La vacunación fuera del plan estratégico ocurrió la semana pasada, pero recién trascendió cuando los trabajadores administrativos del Hospital Distrital "Armando Zamudio" decidieron realizar una medida de fuerza por considerar que no fueron tenidos en cuenta pese a estar en un área de riesgo permanente. La situación tomó estado público cuando trascendieron tres audios de una asamblea donde los trabajadores pedían explicaciones al director del hospital.

En el audio, el funcionario confirma, ante el enojo de los trabajadores administrativos, que había tomado la decisión de vacunar a los integrantes del Comité Operativo de Emergencia, presidido por el intendente Federico Bodlovic. Tripputi, en la asamblea, aseguró que también vacunaron a la esposa del intendente, Bernardita Manucci, jueza de Paz de la localidad desde 2018 y exfuncionaria del municipio.

-¿Y a la señora del intendente?- le consultaron los empleados.

-Sí; vacuné a la señora del intendente- respondió el directivo.

-¿Y qué función cumple ella?- preguntó otro asambleísta.

-Está en contacto estrecho con el intendente- fue la respuesta del doctor Tripputi, a quien LA NACION envió una consulta sobre los hechos, pero no respondió los mensajes. Similares consultas se enviaron al intendente Bodlovic para conocer su posición y la de su esposa, sin obtener respuestas.

"La falla no se puede dejar pasar, no cabe. Quedan muchas más vacunas por hacer y este error no se va a permitir", afirmó en referencia a este caso la doctora Laura Beveraggi, subsecretaria en Acceso y Equidad de Salud del ministerio en diálogo con Cambalache, programa que se emite por la FM Tiempo de Río Gallegos. Confirmó que se analizarán posibles sanciones.

Según explicó el director del hospital, se vacunaron 75 personas, sin alcanzar a todo el personal del hospital que llega a 200 personas, lo que generó la controversia, dado que los miembros del COE, la esposa del intendente, otros empleados municipales y 16 abuelos del geriátrico municipal que sí recibieron la Sputnik V en la primer etapa incumplían el protocolo previsto en la provincia.

El diputado José Bodlovic y su hijo, el intendente Federico Bodlovic; de fondo, las imágenes de Néstor, Cristina y Alicia Kirchner Crédito: municipalidaddecmteluispiedrabuena.gob.ar

La población de Comandante Luis Piedrabuena, ubicada a 240 kilómetros de Río Gallegos, ayer estaba alarmada por la vacunación irregular y conmovida por el deceso de un vecino de 84 años por Covid-19. Hace dos décadas que el municipio es dirigido férreamente por dos caudillos del Frente para la Victoria, José y Federico Bodlovic, padre e hijo. Hoy, el hijo está frente a la intendencia, en tanto que el padre ocupa una Diputación por Pueblo, banca que antes la ocupó el hijo.

"Es desacertado manipular este insumo con una epidemiología local, tratando de torcer los principios de la vacunación. Me parece hasta provocador para la población", afirmó ayer la funcionaria que sigue de cerca la investigación y de lo ocurrido. "Estoy esperando el descargo de los responsables institucionales, sin desconocer que forman parte de un contexto local, donde no solo hay un director sino autoridades locales que tienen que responder también", afirmó la funcionaria. Trascendió que se están pidiendo los carnets de vacunación y las planillas del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, SISA, donde se registra a quien se vacunó.

Según datos oficiales, la vacuna Sputnik V se encuentra en la totalidad de las localidades de la provincia y actualmente se tiene un registro de 5400 dosis aplicadas y más de 2000 personas que han recibido el tratamiento completo con la primera y segunda dosis.

Según fuentes oficiales, en Santa Cruz está previsto que se vacunen 124.000 personas, de las cuales 8000 pertenecen al personal de salud pública y privada, 30.000 a la población de adultos mayores, 18.000 al personal educativo y 50.000 a la población con patologías crónicas.

