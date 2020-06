Santiago Cafiero criticó a Prat Gay, quien dijo que el Gobierno está "desorientado" Fuente: Archivo - Crédito: Télam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 22:10

Santiago Cafiero criticó duramente a Alfonso Prat-Gay, y disparó: "Se pasa de vivo con sus declaraciones, son tóxicas". Además, el jefe de Gabinete habló del caso Vicentin y consideró evaluar otros caminos por fuera de la expropiación, y no descartó la posibilidad de volver a la fase 1 del aislamiento preventivo, social y obligatorio decretado por el coronavirus. "Este Presidente vino a inaugurar una épica donde el cuidado es lo central", dijo.

"Los que provocaron la deuda hablan como acompañantes terapéuticos"

El exministro de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri había dicho que el Gobierno está "desorientado". "Anuncian que van a endurecer la cuarentena, pero al mismo tiempo reducen las ayudas para los asalariados. La ejecución del plan del Gobierno es muy pobre", cuestionó el macrista. En diálogo con A24, el jefe de ministros, lanzó: "Prat-Gay se pasa de vivo con sus declaraciones, son tóxicas. No tengo nada personal contra ninguno de ellos. Pero son palabras tóxicas en un momento donde la Argentina necesita otra cosa".

Al ser consultado por la posibilidad de que la Argentina entre en el noveno default, Cafiero contextualizó: "Estamos negociando la reestructuración de una deuda irresponsablemente adquirida, que se demostró que era impagable con los cronogramas que habían establecido. Se reperfiló el año pasado y se volvió una bola gigante para este año".

Y, entonces, respondió a las críticas de la oposición. "Todos los que generaron esta situación, Prat-Gay, [Federico] Sturzenegger y [Nicolás] Dujovne, ahora hablan como acompañantes terapéuticos, pero ellos son los que provocaron la enfermedad", sentenció. El funcionario sostuvo que el Frente de Todos llegó para buscar "de qué modo hacer sostenible un modelo productivo que se apoye en el trabajo y producción y no en la especulación financiera". "Nos tomamos el tema con responsabilidad, porque nos vinimos a hacerse cargo, no a poner excusas", retrucó.

Además, sobre esta cuestión remarcó que "la Argentina nunca se fue de ninguna mesa de negociación", sino que siempre intentó "resolver la deuda". "Estamos avanzando con la responsabilidad de resolverlo sin entregar soberanía en el camino", agregó.

Vicentin: "Podemos discutir otra herramienta distinta a la expropiación"

En un tramo de la entrevista, Cafiero se refirió a la polémica en torno a Vicentin: "Lo que nos planteamos fue una política para recuperar una empresa quebrada, con muchas dificultades arrastradas de años, que no cumplió con ningún parámetro del Banco Nación y que hoy está judicializada", comenzó diciendo.

Según contó, el Gobierno busca "que no caiga una empresa que es muy importante" y que no se vea perjudicado "el entramado productivo" y las familias que se nutren de esa compañía. "Como dijo el Presidente, la expropiación puede ser una de las posibilidades. Es importante el respeto siempre de la propiedad privada, pero esto no va en línea, como se dijo ayer (por el jueves) en el Senado, con 'una política comunista'. Eso no representa el espíritu de lo que se quiere hacer con Vicentín, que no es más que rescatar una empresa que está en quiebra".

Entonces, planteó: "Si hay otra herramienta, podemos discutir otros caminos. No somos necios ni mucho menos. Venimos a dar el debate público, vinimos a inaugurar otra etapa en la Argentina, que tiene que ver con el diálogo franco y democrático. Pero hasta ahora realmente no ha habido nada".

La posibilidad de volver a la fase 1 y la épica de Alberto Fernández

"El virus sigue estando en la calle, esa es la realidad. El peligro sigue estando", reflexionó al hablar sobre el temor que se vivió estos días en el arco político por la suba de contagios en este sector. "La cantidad de casos, que está subiendo, no nos tiene que desanimar, sino ocupar", sostuvo Cafiero.

Según dijo, el Gobierno "aprovechó el tiempo" de cuarentena. "Hicimos 12 hospitales modulares más, ampliamos la capacidad hospitalaria y reconvertimos las pymes para que hagan los insumos necesarios para atacar la pandemia", enumeró. De todos modos, para el funcionario, si bien "el Estado puede guiar, sugerir y continuar con la política de cuidado", se necesita de la responsabilidad individual. "Creo que lo venimos haciendo muy bien, debemos estar orgullosos de cómo venimos actuando".

Consultado por las medidas de aislamiento y la posibilidad de volver a la fase 1 en el AMBA, cuestión que el presidente Alberto Fernández advirtió que podría suceder, Cafiero dijo: "Si vemos y tenemos un pleno diagnóstico de que hay que volver a restringir actividades sociales, económicas, comerciales o productivas lo vamos a hacer". Más adelante añadió: "Como hay más tránsito, vehicular y peatonal, hay más movimiento y como el virus aún está ahí, van a seguir aumentando casos".

El jefe de ministros explicó que el Gobierno "evalúa la evolución paso a paso", considerando distintas variables como: el tiempo de duplicación, la cantidad de casos, la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva y el estado del sistema de salud. "Quiero que quede bien claro que hacemos un trabajo pormenorizado y vemos una integralidad, y sobre ese análisis vamos tomando las decisiones", subrayó. Además, resaltó el trabajo con personas de "diferentes colores y procedencias políticas". "Ese trabajo coordinado con el gobierno nacional hace que hoy la Argentina no esté contando más casos y muertes", señaló. Y agregó: "La dirigencia política de este tiempo se puede juntar en una mesa, discutir y debatir. El disenso enriquece a la democracia".

Por otro lado, el oficialista también habló sobre las dificultades económicas de la sociedad que se exacerbaron con el coronavirus. "El Gobierno ha escuchado y desarrolló las herramientas que tiene a su alcance. El Estado nacional ha dispuesto los recursos y el Gobierno ha tomado las decisiones políticas necesarias para atender los efectos de la pandemia", señaló.

Tal como adelantó, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) seguirán. Cafiero aclaró: "Cuando terminemos de pagar el IFE volveremos a hacer una evaluación y veremos con qué otra política seguiremos asistiendo y alviando a los sectores más postergados. El ATP continúa para los sectores que hoy todavía están imposibilitados de trabajar".

"Los problemas que estamos teniendo los produce la pandemia, no la cuarentena. Enojarse con la cuarentena es enojarse con el remedio y no con la enfermedad, que es el coronavirus", reflexionó. "Lo primordial es la ética del cuidado. Este Presidente vino a inaugurar una épica donde el cuidado es lo central, y sobre esa mirada nosotros vamos a seguir avanzando".