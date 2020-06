Coronavirus en la Argentina: el cruce entre Alfonso Prat-Gay y Axel Kicillof por los datos de la pandemia

7 de junio de 2020 • 10:29

Alfonso Prat-Gay , exministro de Hacienda de Mauricio Macri , volvió a polemizar con el kirchnerismo en medio de la pandemia del coronavirus. Esta vez, el exfuncionario de Cambiemos utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar los datos que brindó el jueves pasado el gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la conferencia de prensa en la que el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena obligatoria hasta el 28 de junio.

Prat-Gay señaló que las cifras que mostró Kicillof sobre la suba del desempleo en EE.UU., como consecuencia de la crisis por el Covid-19, no eran precisas. "Anoche el gobernador Kicillof dijo que en EE.UU. se perdieron 40 millones de empleos durante la cuarentena. Los datos oficiales publicados esta mañana muestran que la caída a mayo fue menos de la mitad (19.6 millones) de lo que dijo el gobernador", planteó el economista.

Kicillof le respondió con una chicana: le mostró un artículo del portal Todo Noticias, del Grupo Clarín, que respaldaba sus dichos. "Hola, Alfonso, ¿volviste para decir que Clarín miente?" , ironizó el mandatario provincial.

Prat-Gay recogió el guante y lo cruzó: "¿Qué decís, Axel? Está bueno que admitas que mentiste, aunque le eches la culpa a Clarín". Luego, lo desafío: "Contame ahora lo de los 60.000 tests. Dale".

Prat-Gay se cruzó con Kicillof por los datos de la pandemia

El jueves pasado, Kicillof dijo que su administración había hecho esa cantidad de testeos para replicar las críticas de la oposición. "Es mentira que hemos realizado menos test o pocos test. En la provincia de Buenos Aires llevamos realizados 60 mil test. En la Ciudad 38 mil", comparó.

Desde la oposición salieron a cuestionar esa cifra. Y, según un informe del portal Chequeado, lo que expresó el gobernador es "engañoso".

En tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , evitó polemizar con Kicillof: "La verdad es que los datos que dio son de la realidad. Uno no va a enojarse con los datos, hay que administrarlos y trabajar en conjunto. No es que me sorprendió, los datos son los datos", indicó ayer en diálogo con Radio Mitre.