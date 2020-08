El jefe de Gabinete dijo que la modificación en la forma de anunciar la extensión de la cuarentena no respondió a "tensiones políticas" con el gobierno de la Ciudad Crédito: Ignacio Arnedo

Con una agenda política que busca correrse de medidas estrictamente ligadas al rumbo de la pandemia, en los últimos días se incrementaron las versiones de que el gobierno nacional analizaría subir el impuesto a las ganancias. En esa administración negaron tal incremento y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reforzó esa lógica hoy: "El gobierno de los tarifazos y los impuestazos ya se fue, se fue el diez de diciembre", expresó el jefe de los ministros sobre los años del expresidente Mauricio Macri en el poder, a quien también se refirió: "Este gobierno encontró un país en crisis. A esa crisis de Macri se le sumó la crisis de la pandemia".

Cafiero refirió que el Ministerio de Economía desmintió ayer las versiones de una suba de la presión tributaria sobre los asalariados y dijo en una entrevista para Radio 10: "No se está trabajando sobre eso. Naturalmente estamos trabajando siempre, tenemos una Secretaría de Política Tributaria que evalúa, ve y estudia qué tipo de modificaciones se pueden hacer, pero este gobierno va a hacer modificaciones progresivas".

Los cambios en el anuncio oficial no responden a "tensiones políticas"

En el anuncio oficial de extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre, por primera vez el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no realizó una conferencia conjunta con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Las versiones indicaron que el motivo de esa decisión podría haberse relacionado a ciertas discrepancias entre la administración nacional y la de la Capital, pero Cafiero también descartó esos dichos: "Esto no tiene que ver con una cuestión de tensión política. No fue eso. Tenemos políticas de cuidado que son coordinadas con aquellos que piensan como nosotros y tienen nuestra misma identidad política, y con aquellos que no piensan como nosotros y tienen otra identidad política".

El jefe de gabinete sostuvo que tanto con el gobierno de la Ciudad, como de las otras provincias, deben continuar su trabajo "porque la política de coordinación entre los distintos Estados ha llevado a que la Argentina tenga los menores grados de letalidad". Además, agregó: "Si hubo restricción de libertades, lo que tenemos que evaluar o ver es de qué manera vamos resolviendo eso, pero siempre tenemos que tener el eje puesto en las políticas de cuidado. Todos estamos haciendo un gran esfuerzo de cuidar la salud y eso está sobre todo".

Cafiero indicó que la motivación verdadera por la que se modificó la estrategia de comunicación tuvo que ver con que el problema del Covid-19 ya no está solo en el AMBA, sino que se extendió a todo el país. "No tenía mucho sentido volver a hacer una misma conferencia de prensa. ¿Qué sentido tenía desde la Ciudad o la Provincia decirle a Jujuy cómo debían cuidarse? Por eso se privilegió hacer un mensaje más general, para todo el país. Alertar sobre provincias con dificultades, pero que veníamos hablando con los gobernadores", explicó.

Sobre la difusión del virus, el jefe de Gabinete dijo que el país "ya empieza a convivir en gran parte de su territorio con la pandemia y con las medidas sanitarias" y que el "dinamismo" de esa pandemia hace "difícil poder fijar fechas y certezas". En cuanto a ello, indicó: "Lo que va marcando el pulso son los casos de contagios y las muertes".

"Al aire libre el riesgo de contagio no es cero"

En el mensaje emitido a través de las redes sociales oficiales, Fernández habilitó para todo el territorio las reuniones de hasta diez personas en espacios abiertos, lo que se plasmará en un decreto publicado mañana. En referencia a ese tema, el jefe de Gabinete detalló: "Fijamos una pauta general y los que llevan adelante esa medida o la implementan son las jurisdicciones, las provincias, departamentos o municipios. Si alguna está muy complicada, no va a acceder a que se den reuniones sociales de estas características. Algunas van a poder acceder y otras van a tener que esperar un poco más".

A pesar de esta flexibilización, Cafiero sostuvo: "Al aire libre el riesgo de contagio es menor, pero no es cero. No es que al aire libre no me contagio". También expresó: "Hay una cuota de responsabilidad individual que es innegable. El Estado puede fijar pautas, pero si a la responsabilidad individual yo no la cumplo, se transforma en una responsabilidad colectiva".

A su vez, indicó que el sistema de salud de la Ciudad o del AMBA "no es el mismo que el de algún otro tipo de localidad del interior", aunque manifestó que el Gobierno nacional agregó "2400 respiradores en todo el país y los insumos médicos necesarios".

Esperan la fecha para el lanzamiento del Saocom 1B

Por otro lado, el jefe de Gabinete confirmó que "por cuestiones climáticas" se modificó nuevamente el lanzamiento, programado para mañana, del satélite Saocom 1B, emplazado en Cabo Cañaveral, Estados Unidos.

"Necesitamos que las condiciones climáticas brinden la posibilidad de que se haga el lanzamiento, estamos todavía esperando esa fecha", comentó Cafiero y añadió: "La Argentina, por decisión del Presidente y por un gobierno que fue votado para cambiar las prioridades, avanzó en que tengamos un satélite que va a ser utilizado por nuestro país, pero va a vender servicios al resto de los países".