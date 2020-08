No habrá tranmisión televisiva del anuncio de la nueva fase Fuente: LA NACION

28 de agosto de 2020

Por primera vez, cuando se cumplen 160 días de cuarentena, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta no harán un extenso anuncio frente a las cámaras explicando cómo seguirán las condiciones del aislamiento obligatorio. Esta vez, no habrá una transmisión televisiva sino solo un mensaje por las redes sociales oficiales, confirmaron fuentes cercanas al Presidente.

Sí habrá una foto de los tres funcionarios en la reunión que mantenían este mediodía en Olivos. Se buscará sostener la imagen de trabajo coordinado entre las tres jurisdicciones, un esquema que redituó en términos de gestión y políticos para los tres durante toda la pandemia, y en un contexto de fuerte agobio social.

El gobernador bonaerense y el jefe de gobierno porteño se reunían este mediodía con el Presidente en Olivos para terminar de definir cómo seguirán las próximas dos semanas del aislamiento en el AMBA. Se estima que en el área metropolitana, la cuarentena se extenderá con pocos retoques.

Rodríguez Larreta pretende habilitar actividades puntuales, como el take away plus (mesas de los locales gastronómicos al aire libre) y el servicio doméstico con los trabajadores que residan en Capital Federal, además de regular las reuniones al aire libre que ya ocurren de hecho. Hoy Fernández debía dar el visto bueno final a esas habilitaciones. Por su parte, Kicillof advirtió que, dado el repunte de contagios que se registraron en las últimas 48 horas, no dispondrá nuevas flexibilizaciones.

Fernández dejó en claro que su inquietud ya no está focalizada en el área metropolitana. "Nos preocupa la situación en el interior, los rebrotes, la atención médica, infraestructura hospitalaria si es necesaria hay que resolverlo de forma inmediata", les dijo el Presidente a 12 gobernadores ayer, según pudo reconstruir LA NACION.