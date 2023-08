escuchar

El canciller del gobierno de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, se refirió este sábado por la mañana a los reclamos que llegaron desde Paraguay en las últimas horas por el cobro de un peaje a empresas del país vecino que circulan por la Hidrovía. Mientras que el mandatario paraguayo, Santiago Peña, reclamó al ministro Sergio Massa –tras su visita al país– una supuesta promesa incumplida, la suspensión de ese pago, desde el Gobierno hablaron de un malentendido y explicaron los motivos por los que esa medida se sostiene.

“El peaje se va a mantener”, aseguró Cafiero y remarcó asimismo que la frase que lanzó Peña respecto del ministro de Economía y además candidato a la presidencia por el oficialismo no debería de haber ocurrido. “Es una descalificación que no merece nuestro ministro solo por haber dicho que no estaba de acuerdo con el planteo”, dijo sobre los dichos del paraguayo, quien ayer en diálogo con LN+ indicó: “Salimos de la reunión pensando que teníamos un entendimiento. Tenemos con la Argentina una larga historia de amores y desamores” y luego agregó: “Probablemente no le compraría un auto usado a Sergio Massa”.

De esta forma, el funcionario se refirió a la polémica en torno al cobro unilateral de peajes a las embarcaciones que pasan por el tramo norte de la Vía Navegable Troncal (VNT) -que el Ministerio de Transporte decidió cobrar a partir del 1° de enero de 2023-, que según el país vecino viola el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra firmado por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia en Las Leñas en 1992, que garantiza la libertad de navegación de todos los buques. El acuerdo contempla una tasa retributiva únicamente de los servicios efectivamente prestados.

Más tarde, graficó: “Si va un camión argentino por una ruta paraguaya paga peaje ¿Por qué? Porque se supone que a esa ruta hay que mantenerla, darle seguridad, ponerle las señales; y si hay un accidente hay una erogación también de gastos, porque los recursos para contenerlo son recursos de Paraguay. Bueno, en esto pasa exactamente lo mismo”.

En esa línea, Cafiero afirmó que la Argentina hace diez años que realiza el dragado y el balizamiento en la Hidrovía. “Ahora hubo un buque varado tres días y todo esa asistencia y ese gasto lo venía pagando el Tesoro Argentino y eso lo tienen que pagar quienes usan la autopista, que no es el país, no es Paraguay: son empresas privadas que usan la hidrovía”. Asimismo, aseguró que las tarifas son “muy baratas” con relación a los volúmenes de mercadería que se trasladan.

Por otra parte, sostuvo que la tarifa “estaba contemplada”, por lo que el reclamo de Paraguay “es un error”. “A partir del 2013 estaba contemplada, lo que pasa es que se puso en valor cero. Lo que se corrigió es lo que se debió haber hecho desde hacía tiempo y es decir que aquí hay un costo”, señaló y buscó bajar el tono de la discusión: “Un peaje no va a definir la relación entre la Argentina y Paraguay (...) Si hubo algún malentendido lo que hay que hacer es solucionarlo y punto”.

La crítica del presidente de Paraguay

Anoche, en una entrevista con LN+, Santiago Peña, quien asumió días atrás el gobierno de Paraguay, habló sobre el cruce de versiones en torno a la visita de Sergio Massa y sobre los reclamos respecto del compromiso que el ministro de Economía habría contraído allí: suspender el cobro temporal del peaje en la zona norte de la Hidrovía.

“Salimos de la reunión pensando que teníamos un entendimiento. Tenemos con la Argentina una larga historia de amores y desamores. Este puede ser un capítulo más de desamor, o paso para la integración que Paraguay y Argentina necesitan trabajar juntos”, dijo el presidente en alusión a la reunión por la que los medios del país vecino criticaron con dureza a la Argentina.

“Nosotros teníamos en la reunión el entendimiento de que se iba a dejar de cobrar, de que íbamos a tener un espacio donde conversar”, insistió. Asimismo aseveró que le pidió en “reiteradas oportunidades” al Gobierno que se levante la medida y que se establezca una mesa, algo que esta mañana Cafiero también trató aunque descartando el hecho de que se dé de baja el cobro.

Durante la entrevista Peña dijo también que le transmitió está inquietud a Alberto Fernández, pero recalcó que nunca recibió respuestas.

“No desconocemos que la Argentina ha hecho una inversión en ese tramo de la Hidrovía. Puede cobrar, pero solo se puede hacer una vez que todos los países estén de acuerdo”, indicó el mandatario.

